Boeing a concediat peste 12.000 de angajaţi pe fondul crizei. Care este strategia companiei pentru a depăşi impasul

Boeing a mai anunțat miercuri că a aprobat trecerea voluntară în șomaj a 5.520 de angajați, urmând ca aceștia să părăsească compania în săptămânile următoare. Alți 6.770 de muncitori au fost notificați în această săptămână că vor fi concediați. Compania va opera o reducere cu 10% a forței de muncă din numărul total de angajați de 160.000, până la sfârșitul anului în curs.

Pandemia de coronavirus a avut un impact devastator asupra industriei de profil, astfel încât este nevoie de reducerea drastică a costurilor, ceea ce înseamnă atât reducerea serviciilor furnizate, a numărului de avioane comerciale și a locurilor de muncă, le-a explicat angajaţilor directorul executiv al companiei, Dave Calhoun, într-un email, exprimându-și regretul că nu există altă soluție.

Acțiunile Boeing au crescut cu 0,7% în cursul după-amiezii, tranzacționându-se la valoarea de 145,76 dolari. În aprilie, Boeing a înregistrat zero comenzi, pentru a doua oară în acest an, iar clienții au anulat alte 108 comenzi pentru aeronava 737 MAX, înregistrând astfel cel mai slab început de an din 1962 până acum.