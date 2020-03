Bombă în showbiz! Bianca Drăguşanu a vrut să sinucidă: "Le-am spus că mai bine mă arunc pe geam"

Bianca Drăguşanu a vrut să se sinucidă

În urmă cu ceva ani, blondina a fost la un pas de a rămâne invalidă, din cauza unui groaznic accident. Atunci, a fost internată mai multe zile în spital pentru ca medicii să o ţină sub observaţie.

A fost imobilizată timp de şase luni. A suferit enorm şi a vrut să se sinucidă. „La un moment dat, medicii mi-au spus ca singura mea sansa este sa-mi taie piciorul. Atunci m-am gandit la sinucidere si le-am spus ca mai bine ma arunc pe geam decat sa raman infirma.

Ma puneau deja sa-mi aleg o proteza din strainatate. Pana la urma am scapat ca printr-o minune doar cu o operatie. De atunci am ramas sensibila in fata unor probleme de acest gen si de cate ori ma privesc in oglinda ii multumesc lui Dumnezeu ca acum am o cariera’, spunea Bianca Dragusanu, la un moment dat.

Bianca Drăguşanu a izbucnit în plâns la TV

Deşi soţul ei a fost cel care a sunat-o de ziua ei, tot el a întristat-o foarte tare, reproşându-i că îşi postează poze mult prea sexy pe reţelele de socializare.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară. Puteam să-mi spună să o scot, nu să-mi facă teorie 45 de minute. Se pare că pe el îl nemulțumește acum faptul că eunt prea sexy”, a declarat Bianca Drăgușanu la Teo Show.

Vedeta nu s-a mai putut abţine şi a izbucnit în plâns, mărturisind că relaţia ei cu Alex Bodi este foarte tensionată şi nu ştie ce să facă în acest sens.

„Situatia este in felul următor. Eu tot încerc de un an jumătate, tot încerc să fiu cea mai bună variantă a mea. Eu sunt un om mândru de mine și de realizările mele. Consider că nu am ce să imi reprosez, mai ales în relația pe care o am cu actualul meu soț, cu oamenii alături de care lucrez.

Eu consider că am milioane de motive să fiu fericită și să fiu iubită. Nu vreau să plâng de ziua mea, dar plâng. Eu sunt un om atât de transparent încât am ajuns de nu mai pot să mă prefac. Dacă simt să plâng, eu plâng. Dacă eram fericită, veneam și dansam.

Sunt în situatia in care singurul lucru ca să mă descarc e ca să fiu asa, plângând de ziua mea, cine stie ce se poate intâmpla până diseară. Poate lucrurile se vor schimba în bine și se vor remedia. Inițial ieșisem să ieșim la un restaurant, dar datorită faptului că la mine lucrurile nu sunt foarte clare, încă nu știu ce o să fac. Știe toată lumea și știe o țară întreagă, vedeți cum sunt. Știu doar că azi e ziua mea și că ar fi trebuit să fiu fericită.

Anumite chestii nu depind neapărat de mine DAR INCERC SĂ IMI DAU PUTERE SĂI SĂ IMI REVIN. Mama mă intreabă „mai poți?”. Teoretic, Dumnezeu îți dă cât poți duce, dar eu simt că nu mai pot să duc. În momentul în care am să vorbesc, eu cred că ar vorbi foarte tare faptele. Când voi veni să vorbesc despre ce mi se întâmplă, mă voi simți eliberată”, a declarat Bianca Drăgușanu în direct la Kanal D.