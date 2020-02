BRAVO AI STIL CELEBRITIES 22 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM KANAL D. Wow! Sărut pasional între Tonciu şi Botezatu

ÎAndreea Tonciu și Cătălin Boteezatu au creat spectacol în culisele emisiuni Bravo, ai Stil Celebrity. Cei doi au fost surprinși sărutându-se în timpul ediției de pe data de 21 februarie. De când prezentatoarea a intrat în emisiune a început să facă show de fiecare dată, fiind una dintre cele glumețe și plină de viață concurente.

În ediția anterioară concurenta a avut o ținută pe placul juraților, astfel încât Cătălin Botezatu a chemat-o la masa juraților spunându-i că îi lipsește ceva. Andreea Tonciu nu a stat pe gânduri și a fugit imediat, când acesta a vrut să îi ofere un sărut pe obraz, Andreea a întors capul sărutând-ul pe buze. Momentul a fost unul de senzație stârnind hohote în rândul tuturor prezenți pe platoul emisiunii.

Concurenta a început să țipe în gura mare ”Din greșeală! Din greșeală!”, în timp ce juratul Cătălin a menționat ”Am zis să termin săptămâna bine!”, după care a pupat-o pe obraz. Bruneta s-a întors la locul ei adăugând ”Cătălin, hai să-ți arăt ceva! Mi-a căzut și rochia de pe mine”, după ce acesta a susținut că a înghețat tot. ”Tonciu e naturală” a spus Raluca Bădulescu despre concurentă.

Maurice Munteanu a menționat și el câte ceva după ce frumoasa concurentă a intrat pe platou cu noua ei ținută. Încântat de apariția Andreei, acesta nu a agreat accesoriul ce îl purta pe cap. Edițiile emisiunii continuă în fiecare săptămână de miercuri până vineri, începând cu ora 22:00, unde concurentele se bat pentru marele premiu de 100.000 de lei.

BRAVO AI STIL CELEBRITIES 22 FEBRUUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM KANAL D. Podiumul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities” devine, pentru cateva ore un urias studio foto, concurentele vor defila in fata juratilor si a telespectatorilor, reunite prin creativitatea de care vor da dovada, sub tematica acestei editii. Editia de sambata seara a reality-ului, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D, este despre concept, iar acesta se numeste “Cover girl”, sau fata de pe coperta de Revista.

“Cover girl” este pe placul tuturor concurentelor “Bravo, ai stil! Celebrities”, celebritatile asteapta sa primeasca nota maxima pentru stylingul si momentul pe care le va pregati fiecare, iar juratii sunt nerabdatori sa aprecieze stylinguri indraznete.

Extravaganta, explozie de culoare, rafinament, tinute vestimentare curajoase si nonconformiste, toate acestea vor caracteriza momentele puse in scena de concurentele “Bravo, ai stil! Celebrities”. Desi unele dintre tinere sunt increzatoare in momentele si stylingurile abordate in aceasta editie a show-ului, juratii acorda atentie sportita, pana la cel mai mic detaliu, si vor taxa fiecare derapaj stilistic. Mai mult, avand in vedere ca in acest sezon al emisiunii concurentele pot avea sprijinul stilistilor in conceperea outfiturilor, Catalin Botezatu se declara nemultumit de amploarea bataliei stilistilor concurentelor.

“Incercati sa faceti styling, nu sa veniti cu armata de stilisti dupa voi”, anunta juratul, chiar in debutul editiei de maine seara “Bravo, ai stil! Celebrities”.

De pe podiumul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, direct pe coperta de Revista, celebritatile se intrec in tinute spectaculoase, decoruri surprinzatoare si defilari de catwalk.