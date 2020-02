Casa Regală britanică, zguduită de un nou scandal. Regina Elisabeta a II-a e devastată, nepotul său favorit divorţează

Peter Phillips a pus deja capăt mariajului cu Autumn, cu care se căsătorise în anul 2008, după cum scrie presa britanică. "Se crede că Regina este devastată", relatează publicaţia The Mirror, care adaugă că acesta este "nepotul favorit al Majestăţii Sale Elisabeta a II-a".

O sursă din anturajul cuplului regal a dezvăluit că decizia divorţului i-a aparţinut soţiei, iar Peter este sub şoc, el fiind luat prin surprindere de hotărârea lui Autumn. "El credea că are o căsnicie fericită, încununată de două fetiţe încântătoare. De aceea e absolut şocat", mai spun sursele. Cuplul are două fiice, Savannah, în vârstă de 9 ani, şi Isla, de 7 ani.

După toate probabilităţi,e Autumn se va reîntoarce în Canada.

Peter Phillips și Autumn Kelly au avut o căsătorie tradițională, în 2008, canadianca spunându-i "Da!" celui mai mare dintre nepoții reginei Elisabeta a II-a, în faţa a 300 de invitaţi. Peter Phillips este fiul prinţesei Anne, unica fiică a Reginei Elisabeta a II-a, şi al primului său soţ, Mark Phillips. Totodată, este al 15-lea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii.

Pasiunea pentru automobile a fiului prinţesei Anne a fost cea care i-a facilitat întâlnirea cu Autumn. Prima dată s-au văzut în 2003, la Marele Premiu al Canadei desfăşurat la Montreal, însă Autumn a aflat abia după șase săptămâni că se întâlnește cu un nepot al reginei Mării Britanii. Dusese o viață obișnuită până atunci, în adolescenţă lucrând într-un bar pentru a-și plăți facultatea și având câteva contracte ca manechin. După ce a trăit doi ani în China, s-a specializat în cultura și civilizația asiatică. Relația lor părea imposibilă, deoarece Peter a plecat de la scuderia Jaguar& Williams, pentru a lucra la Royal Bank of Scotland, din Edinburgh. Autumn l-a urmat însă în Regat, cei doi locuind într-un apartament din Kensington, Londra. Au devenit rapid unul dintre cuplurile prezente la evenimentele mondene, iar Autumn părtea s-a integrat perfect în Anglia.