Câţi bani vor primi copiii pădurarului mort în Maramureş. Criminalii sunt în libertate

Nici dupa 2 luni nu exista urmăriți penal în cazul padurarului împușcat și aruncat în râpă. Nepotul procuroarei ,suspectat la început a scăpat dupa ce a spus că padurarul s a împușcat accidental. Parchetul General a preluat dosarul și se așteaptă o solutie cat mai repede pentru familia padurarului care a lăsat în urmă 3 copii mici. In ultima perioada 6 padurari au fost omorati, dar CRIMINALII sunt liberi.

"Regia Nationala a Padurilor – Romsilva asigura intreg sprijinul financiar familiei padurarului Liviu Pop, care si-a pierdut viata in 16 octombrie a.c. pe raza Ocolului Silvic Strambu Baiut din cadrul Directiei Silvice Maramures, in timp ce incerca sa previna o taiere ilegala intr-o padure aflata in paza. Liviu Pop avea 30 de ani, era casatorit si avea trei copii minori.

Gest emoţionant de Sărbători. Familia Alexandrei Măceşanu va ajuta familia pădurarului ucis în Maramureş

Pe langa pensia de urmas, vehiculata deja in spatiul public, conform articolului 144 din Contractul Colectiv de Munca si in urma aprobarii de catre directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe MIHAILESCU, in cadrul procedurii interne, cei trei copii minori ai familiei Pop vor primi cate un salariu minim pe economie, in cuantum brut, pana la definitivarea studiilor, dar nu mai mult de varsta de 26 de ani.

In acest moment, sprijinul financiar acordat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva este de 2.080 lei lunar pentru fiecare din cei trei copii minori ai familiei Pop. Astfel, primele plati, in cuantum total de 6.240 lei pe luna, au fost deja efectuate in noiembrie si decembrie catre familia padurarului Liviu Pop, iar cei trei copii minori vor beneficia in fiecare luna de sprijinul financiar al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, pana la definitivarea studiilor.

In plus, familia va primi anual 6 metri cubi lemn fasonat pentru incalzirea locuintei, conform articolului 180 din Contractul Colectiv de Munca, incheiat intre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva si Federatia Sindicatelor din Silvicultura "Silva", in vigoare de la 1 iulie 2019.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva are aproximativ 16.500 de angajati si este o institutie care promoveaza o politica de responsabilitate sociala fata de angajati, oferind un mediu de lucru sigur si sanatos, formare si dezvoltare profesionala, dar si protectie a angajatilor in cazurile in care intervin accidente in timpul exercitarii atributiilor de serviciu", se arata intr-un comunicat al Romsilva.