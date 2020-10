CASTIGATOR Masked Singer România 2020. Surpriză uriaşă în Finala Masked Singer. PRO TV LIVE VIDEO ONLINE STREAM

CASTIGATOR Masked Singer România 2020. Finala Masked Singer România se joacă între ultimele patru măști rămase în concurs. Vineri, 30 octombrie, aflăm cine se ascunde în spatele costumelor Leoicei, Corbului, Pandei și Căpcăunului. Tot în finală, Codin Maticiuc va dezvălui că are o mare slăbiciune pentru o anume vedetă. În această seară, Leoaica, Panda, Corbul și Căpcăunul vor urca pentru ultima oară pe scena Masked Singer România și vor încerca să impresioneze cu momentele pregătite. Ca în fiecare săptămână, după fiecare prestație publicul va vota cea mai bună reprezentație, iar masca ce va aduna cele mai multe voturi va fi desemnată câștigătoare.

Ce au pregătit cele patru măști pentru Marea Finală Masked Singer România și cum vor reacționa cei detectivii Ana Morodan, Inna, Codin Maticiuc și Horia Brenciu atunci când vor vedea ce vedete se ascund sub măștile Leoaicei, Căpcăunului, Corbului și ursului Panda, aflăm în această seară, de la ora 20:30, în Marea Finală a celui mai secretos show de televiziune.

Slăbiciunea lui Maticiuc: "Cred că în fața noastră, pe scenă, se află Corina Caragea. E feblețea mea"

Una dintre măști îl va bulversa total pe Codin Maticiuc, care va recunoaște că are o slăbiciune pentru o vedetă din România. "Trebuie să vă fac tuturor o mărturisire. Eu cred în destin și trebuie să vă spun că am o obsesie legată de o vedetă, o domnișoară pe care o urmăresc în online și nu numai. Și crezând în destin, mă gândesc cum ar fi dacă chiar ea s-ar ascunde sub această mască. Este efectiv slăbiciunea mea și cred că în fața noastră, pe scenă, se află Corina Caragea. E feblețea mea, o recunosc în premieră, n-am mai spus asta până acum", va spune Codin după ce masca va oferi indicii noi despre ea.

La debutul emisiunii Masked Singer România intrau în concurs 12 măști. Publicul a aflat identitatea a 8 dintre ele, descoperind cine erau Tigrul, Unicornul, Monstrul, Îngerul, Vampirul, Extraterestrul, Vulpoiul și Iepurele.

În Finala Masked Singer Româniade pe 30 octombrie vom afla cine sunt Leoaica, Panda, Corbul și Căpcăunul și dacă feblețea lui Codin Maticiuc, respectiv Corina Caragea, se ascunde în spatele uneia dintre cele patru măști.

Inna, dezvăluiri despre Marea Finală "Masked Singer": Cine este personajul "foarte îndrăgit"

Inna a dat indicii despre Marea Finală "Masked Singer", un personaj despre care a spus că este "foarte îndrăgit" în România. Solista a vorbit despre experiența extraordinară avută la cel mai urmărit show de televiziune al momentului.

"Detectivul" Inna a relatat aspecte inedite de la filmările "Masked Singer", invitată specială la Știrile PROTV. Cântăreața a fost extrem de entuziasmată de faptul că a fost alesă să facă parte din acest show, pentru că, așa cum a spus ea, a fost cea de-a două experiență majoră în televiziune.

"Asta este a doua experiență în televiziune pentru mai mult timp pe un platou de filmare. Prima dată la "Vocea României Junior" unde am fost emoționată, a fost extraordinar, am trecut prin toate stările, aceasta este a doua, amândouă sunt cum îmi place mie să spun, TOP. Mi-ar plăcea să ne revedem într-un al doilea sezon, abia aștept să vedeți ce vă pregătește finala, nu sunteți gata pentru așa ceva, chiar nu sunteți gata, promit" a spus Inna.

Solista în rolul de detectiv la "Masked Singer" a dat detalii, în premieră, despre cine se ascunde în spatele măștii în Marea Finală.

"În Marea Finală o să aveți parte de o surpriză extraordinară, revine pe micul ecran un personaj din România foarte îndrăgit. Nu pot să vă zic mai mult, vom vedea ce se ascunde în spatele măștilor".

Inna a dat asigurări că în niciun moment cât s-a aflat pe scenă, nu a știut cine este personajul din spatele măștii pe care trebuie să-i identifice. Nu a avut niciun avantaj în fața telespectatorilor, ba chiar s-a confruntat cu o serie de restricții.

„Pe bune, fiecare om care a intrat în studio a fost controlat să nu aibă telefoane, nici chiar eu nu am avut voie să stau cu telefonul, sau vreun membru din staff-ul meu, make-up artist sau hairstiliști. Sută la sută nu știe nimeni...Mă rog, acum, a început să se mai afle, suntem deja la finală dar nici mie nu mi-a venit să cred, am spus, hai mă că sigur o să ne dăm seama, poate mai scapă ceva, poate mai vorbește, mai auzi o voce...”

CASTIGATOR Masked Singer România 2020. Despre Show

Masked Singer România este un show TV în care celebrități intră într-o competiție muzicală purtând măști și costume elaborate pentru a ascunde cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii: identitatea lor. Sportivi, actori, cântăreți, oameni de afaceri sau influenceri vor urca pe scenă, vor cânta și se vor duela costumați din cap până-n picioare în personaje fantastice.

Masked Singer România este un format Fremantle (The Masked Singer). Show-ul a devenit viral și a creat o adevărată isterie în toată lumea, fiind în acest moment un adevărat fenomen mondial produs în peste 25 țări de pe cinci continente (America de Nord, America de Sud, Asia, Australia și Europa).