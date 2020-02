Ministrul Sănătăţii, în contradicţie cu propriul Guvern: "Colaborez foarte bine cu Raed Arafat". Cât de pregătiţi suntem de un cutremur

"Colaborez foarte bine cu Arafat. Avem pe unele domenii colaborări foarte bune, pe unele avem divergenţe, este firesc. Cred că într-un sistem democratic avansam cand ne exprimam parerile, este important să ne exprimam institutional si apoi in spatiul public, dar si asa este important ca exista discutii sanatoase. Amandoi ne facem treaba si apreciez ca pe criza si epidemia de coronavirus, care nu a atins Romania, atât MS cât si MAI au avut o colaborare perfecta", a spus Victor Costache la România TV.

Reamintim că Raed Arafat a criticat foarte dur măsurile Guvernului Orban în domeniul sănătăţii, susţinând că afectarea serviciilor de urgenţă se încadrează în periclitarea siguranţei naţionale.

"Nu poți să lași acest sector să fie slăbit, să fie pe placul unor comercianți. Sectorul de urgență este un sector atât de important încât dezechilibrarea lui pentru a statisface unele solicitări ale sectorului comercial, nu se justifică din punct de vedere al interesului pacientului și al cetățeanului. Dacă vrei să aduci sectorul privat, care e scopul? Vrei să crești serviciile să fie mai multe? Nu ai cum. Pentru că indiferent de cât le crești nu ai suficient personal să-l dai sectorului privat. Cu alte cuvinte, deschiderea finanţării publice din bugetul de stat este asemănătoare unui borcan de miere deschis lângă un urs, acesta nu va rezistă până nu-l consumă integral.", a declarat Raed Arafat într-un interviu.

Costache, un cutremur mare, COŞMARUL oricărui ministru

"Un cutremur major este un cosmar pentru orice ministru al Sănătăţii în orice tara din UE sau în orice tara avansata din lume. Experienţa Colectiv a fost o drama care a facut intr-un final sa se imbunatatească circuitele si in permanenta s-a investit in parcursul pacientului critic in Romania. Suntem mai bine pregatiţi sa facem fata unui dezastru.

În paralel cu MAI am fost initiatorii unei OUG pentru a ameliora capacitatea de raspuns la posibila epidemie de coroanavirus, reîntărim stocul de echipamente necesare tratarii pacientilor critici. De la sfârşitul lunii decembrie am inteles potentialul pericol al acestei epidemii si imediat am creat grup de lucru. MAI, MS, MAE, Ministerul transporturilor, MJ, ne intalnim saptamanal. Ce e important de transmis, in primul rand sa se respecte regulile simple. Este importantă respectarea regulilor de igiena, spalarea pe maini, ca si cum ne ferim de o infectie virala", a mai spus Victor Costache.