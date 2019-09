Iata ce spune pozitia in care dormi despre relatia ta de cuplu.

1. Pozitia fotbal

Cum e: dormiti amandoi pe o parte, cu fata unul spre celalalt, si va atingeti cu un picior.

Ce inseamna: Un simpla atingere va este de ajuns. Nu sunteti genul de oameni care au nevoie de un contact fizic total pentru a se simti apropiati. Aveti programe incarcate si nu prea petreceti atat de mult timp de calitate impreuna, pe cat v-ati dori. Asta nu inseamna ca atunci cand reusiti, totusi, sa fiti impreuna, nu aveti momente cu adevarat speciale.

2. Pozitia lingura

Cum e: dormiti amandoi pe o parte, imbratisati, unul cu spatele la celalalt.

Ce inseamna: Aveti o relatie traditionalista. Persoana care este "afara" cel mai des are rolul de protector, iar celalalt este "sensibilul" familiei care are nevoie de ocrotire. Cei care dorm in aceasta pozitie nu se duc niciodata la culcare suparati.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.