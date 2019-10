Articol publicat in: Societate

Cel mai prost hoţ a fost filmat la Cluj. A furat o motocicletă, dar n-a ştiut s-o pornească şi a căzut cu ea VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un hoţ neîndemânatic a fost filmat în timp ce încerca să fure o motocicletă de pe o stradă din Cluj-Napoca. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum un bărbat vrea să plece cu motocicleta parcată pe stradă. După minute bune în care a încercat să pornească motorul si după câteva căzături, hotul s-a lăsat păgubaş. A abandonat motocicleta pe stradă și a plecat. Tentativa de furt a fost surprinsă de camerele de supraveghere de pe strada Meteor, din cartierul clujean Zorilor. loading...

