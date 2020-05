China anunţă că ar putea pune piaţă un vaccin împotriva SARS-Cov-2 până la sfârşitul anului

Vaccinul - dezvoltat de către Institutul de Produse Biologice din Beijing şi Instititul de Virusologie - a fost administrat unui număr de peste 2.000 de persoane în cadrul unor teste clinice în faza 2, a precizat Comisia de Administrare şi Supervizare a Activelor Publice (SASAC).

Potrivit unui mesaj datat la 29 mai - difuzat pe reţeaua de socializare chineză WeChat, vaccinul ar putea să fie comercializat încă de la sfârşitul acestui an sau la începutul lui 2021.

Cele două institute care au dezvoltat vaccinul au legături cu grupul farmaceutic Sinopharm, la rândul său controlat de SASAC.

Potrivit SASAC, Institutul de Produse Bilogice din Beijing este în măsură să producă 100-120 de milioane de doze pe an.

Cinci vaccinuri se află în prezent în fază de testare pe oameni în China.

SUA încheie relaţia cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că retrage Statelor Unite din Organizația Mondială Sănătății (OMS) din cauza gestionării defectuoase a pandemiei de coronavirus de către organizația ONU și a influenței Partidului Comunist Chinez asupra organizației.

„În prezent, lumea suferă ca urmare a acțiunilor iresponsabile ale guvernului chinez. Mușamalizarea virusului Wuhan de către China a permis bolii să se răspândească în toată lumea, provocând o pandemie globală care a costat peste 100.000 de vieți americane și peste un milion de vieți în întreaga lume.

Oficialii chinezi au ignorat obligațiile de raportare către OMS și au pus presiune pe organizația mondială de sănătate pentru a induce lumea în eroare atunci când virusul a fost descoperit pentru prima dată în Wuhan.

China are un control total asupra OMS, în ciuda faptului că a plătit doar 40 de milioane de dolari pe an în comparație cu ceea ce au plătit Statele Unite, aproximativ 450 de milioane de dolari pe an. Am detaliat reformele pe care organizație trebuie să le facă, dar au refuzat să acționeze.

Pentru că au refuzat să ia măsuri și să se angajeze în reforme, astăzi vom încheia relația noastră cu Organizația Mondială a Sănătății și vom direcționa aceste fonduri către nevoile mondiale și meritorii, urgente de sănătate publică globală", a explicat Trump.

Cu câteva săptămâni în urmă, Donald Trump a trimis o scrisoare caustică Organizației Mondiale a Sănătății, subliniind eșecurile conducerii organizației de gestionare a pandemiei și a cerut o reformă imediată, amenințând că va opri finanțarea și participarea în organizație.