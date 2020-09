Clotilde Armand: Nu ne lăsam intimidaţi, victoria este foarte clară. I-am prins cu mâna în sac

"Nu ne lăsăm furaţi, nici intimidaţi. Aceste gesturi de intimidare sunt de la oameni disperaţi. Victoria este foarte clară. Nu ne lăsam intimidaţi. I-am prins cu mâna în sac. E o anchetă în curs. Va trebui să înţelegem exact care era procesul la care se gândea primarul de la PSD, acest om care a fost prins cu procesele verbale, acestia oameni care se duceau de la un etaj la altul unde am gasit şi alte procese verbale necompletate. Trebuie o anchetă foarte clară la Parchet de ce angajaţi ai primăriei, ai ADP, erau acolo şi se ocupau de alegeri", a declarat Clotilde Armand, la Biroul Electoral al Sectorului 1.

Întrebată de ce nu este de acord cu renunărarea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1, Armand a declarata că din punct de vedere legal acest lucru nu este posibil.

"Sunt documente care au fost încheiate cu prezenta delegatilor de la toate partidele, toate sunt incarcate pe site-ul AEP. În prezent, sunt încă nouă secţii neînchise, sunt neconcordanţe mici care acum se verifică. Nu e necesară renumărarea voturilor, avem procese verbale care au fost incheiate cu acordul tuturor delegatilor. Aici nu e vorba de mine. Aici e vorba de ce spune legea şi în care caz se permite renumărarea voturilor. Să ştiţi că în 2016 mi-a fost refuzată renumărarea voturilor pe motivele legale. Aceste motive sunt legale şi trebuie respectate. Nu e vorba, v-am spus că renumărarea la ora actuală nu se poate pentru că pur şi simplu legea nu permite.", a explicat Clotilde Armand.

În acelaşi timp, Clotilde Armand a declarat că "am încredere in procesul electoral chiar daca s-a prelungit destul de mult, eu cred ca acest proces trebuie sa se inchida in mod corect".

"Eu cred că matematica va învinge, cred că cifrele sunt publicate. Eu cred că mai transparent acum nu se poate şi cine ştie să contabilizeze poate să vadă foarte clar cine va fi primarul. Este victoria noastră şi nu ne vom lăsa intimidaţi. Le mulţumesc tuturor celor care au venit la alegeri, le mulţumesc tuturor celor care au încredere în acest proces electoral", a concluzionat Clotilde Armand.

Biroul Electoral Central s-a întrunit marți după-amiază în ședință, dar o decizie privind solicitarea PSD de renumărare a voturilor a fost amânată pentru miercuri, au declarat pentru HotNews.ro surse oficiale.

Dan Tudorache a solicitat BEC renumărarea voturilor. Clotilde Armand solicită intervenţia procurorilor

REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Dan Tudorache anunță că a solicitat noaptea trecută Biroului Electoral Central renumărarea voturilor la Sectorul 1. Conform rezultatelor parţiale, la alegerilor locale 2020 Clotilde Armand este pe primul loc în cursa pentru Primăria Sectorului 1.

Avocatul Mihai Drăgan, cel care îl reprezintă pe candidatul PSD Daniel Tudorache, a anunţat că a formulat contestaţie şi a cerut renumărarea voturilor la alegerile locale 2020.

"Încă nu avem răspuns la această solicitare. Vreau să spun că am descoperit procese verbale care au fost introduse greşit. De exemplu, în loc de 108 voturi pentru Dan Tudorache au fost introduse 11 voturi, voturi pe care le luase candidatul PMP, iar în dreptul candidatului PMP au fost introduse voturile lui Dan Tudorache - 108", a explicat avocatul Mihai Drăgan, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Mihai Drăgan, avocatul candidatului PSD la Primăria Sectorului 1, a anunţat că Dan Tudorache a câştigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, având 205 voturi în faţa contracandidatei sale Clotilde Armand.

"Suntem în situaţia, nu vreau să spun fraudă electorală, suntem în situaţia în care votul exprimat de cetăţeni la urne este denaturat total faţă de ceea ce s-a consemnat", a mai spus avocatul Mihai Drăgan.