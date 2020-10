Clotilde Armand: Vrem să ştim cum au putut aceste imagini să ajungă la presă. Anchetatorii să aibă acces la înregistrarea completă

"Primarul PSD nu acceptă înfrângerea. Este total disperat. Este gata să facă orice și să pună foc democrației din România. E grav ce se întâmplă. Complicii săi sunt televiziunile aservite PSD.

În imaginile prezentate publicului apare și președintele BES, procurorul Sprâncu Nicolae. Acesta a decis să fie numărate semnăturile votanților de pe listele electorale permanente complementare și suplimentare pentru a vedea dacă numărul acestora corespunde cu numărul votanților scris în procesul electoral.

Președintele BES ne-a invitat să mergem cu el pentru a ne convinge că procesul este transparent. Vorbim de ziua de luni spre marți, puțîn după ora 24.00", a declarat Clotilde Armande, la Digi 24.

Clotilde Armand a mai spus că "cel care caută și pune mâna pe acel sac este personal tehnic BES, un anume Dan, șoferul lui Daniel Tudorache, un angajat la primăria sectorului 1. Pe alte imagini se vede reprezentantul partidului Dan Voiculescu, care se urcă pe saci și intră cu niște saci în mână. BES-ul era în plină activitate. Niciun reprezentant USR – PLUS nu a pus mâna pe saci. Nu am avut acces la BES decât în cursul zilei de luni. Nouă ni s-a declarat că acea camera de filmat din sala nu funcționează. Vrem să știm cum au putut aceste imagini să ajungă la Antena 3. Nu putem fi acuzați că am scos saci cu buletine de vot și că refuzăm renumărarea. Numai un candidat care știe că acești saci au fost viciați poate să ceară renumărarea. Este ilogic. Procesele verbale sunt cele care consemnează rezultatul votului după numărarea făcută în fața tuturor delegaților partidelor. Aceste procese verbale au fost întocmite corect, după ce toți delegații au fost de acord, nu au fost probleme, totul a fost conform legii. Au fost tentative de fraudă, dar procesele verbale au fost întocmite corect, după o numărare corectă.

Lista a fost verificată pentru că era o mică discrepanță de o semnătură cred, în plus sau în minus, față de numărul de voturi, dacă adăugați toate voturile, plus voturile nule", a mai spus Clotilde Armand.

