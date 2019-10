Contra, primele declaraţii după România - Norvegia 1-1. Ce a spus despre injuriile aduse lui Puşcaş

Cosmin Contra a declarat că este convins că România se va califica la Euro 2020.

ROMANIA - NORVEGIA 1-1 în GRUPA F preliminariile Euro 2020 la PRO TV. Am luat gol în PRELUNGIRI! Vezi CLASAMENTUL şi TOATE CALCULELE

"Sunt dezamăgiut de rezultat, pentru că am ratat penalty, am avut 1-0, apoi Andone a avut bară! Nu am un plan pentru play-off, eu cred că ne vom califica din această grupă. Vom juca pentru 4 puncte cu Suedia şi Spania", a spus Cosmin Contra după România - Norvegia 1-1.

Contra, reacţie grosolană cu 30.000 de copii în tribune. L-a înjurat birjăreşte pe Puşcaş VIDEO

Selecţionerul a vrobit şi despre injuriile aduse lui Georeg Puşcaş.

"Nu mi-am dat seama de reacţie, o regret, am vorbit cu george şi i-am cerut scuze. Se mai întâmplă în tensiunea unui astfel de meci. Nu el trebuia să bată penalty, ci Stanciu. Nu m-a deranjat că a rata, ci că nu a respectat ce am stabilit înainte de meci. repet, am vorbit cu el şi suntem ok, pentru mine ste un subiect închis", a declarat Cosmin Contra.