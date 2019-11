Contractele lui Dan Barna, anonimizate la Ministerul Fondurilor Europene

Două treimi din achizițiile făcute în proiectele fostei firme a lui Dan Barna au fost anonimizate în baza publică de date, scriu jurnaliştii de la Rise Project. În plus, raportul de evaluare al acestei firme a fost facut în luna mai 2016, când Dan Barna tocmai fusese numit secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene.

Dan Barna spune că nu ştia de anonimizarea datelor din contracte.

"Habar nu aveam de asta cu anonimizarea, asta este chiar o chestie interesantă! Erau doar proiectele mele?", a întrebat Dan Barna.

Elspune că nu a fost contactat de procurorii DNA, care au anunţat că fac cercetări in rem în acest dosar.

"Nu am fost contactat în niciun fel de către DNA, la niciun moment, pentru că nu s-a depăşit la niciun moment faza unor verificări, care nu au confirmat niciun fel de probleme. Ştiam lucrul acesta, pentru că noi am muncit foarte mult pentru ca linia aceea de economie socială să funcţioneze. Am avut o corespondenţă foarte stufoasă cu autorităţile, semnalându-le diversele probleme şi modalităţi de abordare care nu erau neapărat în favoarea funcţionării bune a programului", a declarat Dan Barna într-un interviu pentru Agerpres.

În continuare, Dan Barna nu are ce să-şi reproşeze.

"Nu am găsit lucruri pe care să mi le reproşez. Dacă ar fi, aş recunoaşte fără nicio problemă că am greşit. Nu pretind că sunt perfect. Fosta companie a dat un răspuns detaliat la ancheta respectivă, pentru că nu e nimic de care să ne fie ruşine în activitatea pe care am avut-o", a mai precizat Barna.