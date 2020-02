Cristi Misăilă, primarul din Focşani: "Dacă apare o singură persoană infectată, închid oraşul, iau cele mai drastice măsuri"

Cristi Misăilă a criticat autorităţile centrale, despre care spune că nu au luat măsurile care se impuneau. Primarul PSD a declarat că va face tot ce este necesar pentru a proteja cetăţenii Focşaniului, chiar dacă măsurile nu vor fi dintre cele mai populare.

"Dacă apare o singură persoană infectată cu coronavirus închid oraşul, iau cele mai drastice masuri. Vreau să-mi protejez cetăţenii, indiferent de ce se spune la nivel naţional, pentru că nu e posibil să fim indiferenţi la asemenea situaţii, ieri am fost în spitalul din Focşani şi am discutat cu ei, în spital sunt pregătiţi şi nu prea. În afară de un triaj şi să trimită pacienţii la Matei Balş nu pot face nimic. Ministrul Sănătăţii ar trebui nu să se gândească la anticipate, ci la măsurile care trebuia luate până acum, la stocurile de dezinfectante care trebuia să fie în toată ţara. Aş fi făcut un filtru drastic, un triaj, la toate intrările in ţară, în vămi, aeroporturi. Din păcate, ajung în continuare cetăţeni din Italia în oraşe şi nimeni nu ştie nimic de ei. E foarte alarmant. Nu se iau măsurile drastice care s-ar impune în acest moment, fac apel la autotităţi să ia măsuri radicale pentru a proteja populaţia", a declarat marţi primarul Cristi Misăilă, conform News.ro.

