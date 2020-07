Cum a reuşit Angela Rusu să slăbească 26 de kilograme: "Parcă am întinerit cu 20 de ani"

Angela Rusu, cântăreaţa de muzică populară, s-a apucat de dietă în 2018. Cântărea 92 de kilograme şi se simtea din ce în ce mai rău.

"Am început dieta în iulie 2018, la puțin timp după ce mi-am serbat ziua de naștere. Aveam 92 de kg la înălțimea de 1,70 m și nu mă mai simțeam deloc bine, nu mai puteam să dorm, eram toată umflată, mă durea coloana. În plus, nu mă mai cuprindeau hainele, costumele populare, trebuia să mi le ajustez pe toate. M-am bucurat foarte mult că soțul meu mi-a fost un sprijin foarte mare. Deși alți bărbați ar fi comentat, Marius din contră, m-a susținut și m-a încurajat enorm.

Am fost la nutriționist si, pe baza analizelor medicale, mi s-a făcut un program personalizat cu ce am voie să mănânc și ce nu. Eu nu pot recomanda dieta mea altcuiva, pentru că altei persoane îi poate face rău. Această dietă se desfășoară etapizat, are mai multe etape: de detoxifiere, de menținere și se bazează pe trei mese la distanță de cinci ore între ele, fără gustări și fără citrice.

La fiecare masă am nevoie de proteină, iar dacă mănânc iaurt, în ziua respectivă nu mai am nevoie de alte lactate, ci la prânz carne de pui, iar seara pește. Hidratarea este foarte importantă, iar eu beau 2 litri și jumătate de apă plată zilnic. Nu mai am voie paste, cartofi. A devenit un stil de viață. E un pic mai greu după ce îți reglezi metabolismul, apoi te obișnuiești", a povestit Angela Rusu pentru Click!.

Angela Rusu nu se oprește aici și vrea să ajungă la greutatea de 60 de kg.

"Înainte mâncam de toate, în America când mergeam, nu îmi refuzam nimic. Am încercat dieta Dukan, toate pastilele din lume, dar dădeam greș și mă îngrășam iar. Vreau să mai dau jos încă 6 kg. Într-o lună vreau să ajung la cât mi-am propus", a spus cu entuziasm Angela Rusu.

În urma acestei transformări, celebra cântăreață și-a schimbat întreaga garderobă. "Mă simt excelent, parcă am întinerit cu 20 de ani", a conchis artista.