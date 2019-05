Cum sa-ti aranjezi dormitorul pentru mai mult amor

1. Alege simplitatea

Psihologul Annie Gurton spune ca fiecare camera dintr-o locuinta ar trebui sa serveasca unui scop anume – iar dormitorul ar trebuit rezervat doar pentru somn si sex. Ceea ce inseamna ca spatiul ar trebui sa fie intunecat, linistit, confortabil si sa contina doar ceea ce aveti nevoie.

2. Creeaza un echilibru

Ai grija ca atunci cand redecorati dormitorul acesta sa pastreze un echilibru a personalitatilor voastre. Daca balanta se inclina in dreptul unuia sau altuia atunci va exista un dezechilibru nesanatos in dormitor ceea ce va interfera cu romantismul si spontaneitatea.

In plus, nu trebuie sa existe prea multa lumina, prea multe lumanarele parfumate etc. Zilele in care in dormitor erau pline de lumanarele, in care se ardea ulei parfumat din abundenta au disparut de mult. Locul in care dormiti si faceti sex ar trebui sa incorporeze elemente simple de design care sa va bucure pe amandoi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.