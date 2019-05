Dăncilă: Guvernul n-a dat ordonanţe care să afecteze Justiţia. Nu a fost o impunere în a da aministia şi graţierea

"Am văzut în ultima perioadă s-a tot spus "guvernul să îşi dea demisia, guvernul a dat legi contra Justiţiei". Eu vreau să reamintesc tuturor că Guvernul nu a dat legi care să afecteze justiţia, guvernul acesta a dat patru ordonanţe care nu au afectat justiţia, în timp ce pe timpul lui Cioloş s-au dat nouă ordonanţe în care s-au modificat codurile penale. Nu am vrut să dau ordonanţă de urgenţă pe justiţie pentru că nu am considerat că este corect şi nu am dat. Deci acest lucru care se încearcă să se spună, că Guvernul acesta este împotriva justiţiei, cred că cei care fac astfel de afirmaţii să le şi documenteze foarte bine, să le argumenteze pentru că e foarte uşor să arunci cu noroi, dar cred că te descalifici tu ca persoană când ceea ce spui nu este real", a spus Viorica Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei Comitetul Executiv Naţional, întrebată care va fi poziţia PSD faţă de codurile penale.

Premierul a precizat că "a fost o discuţie la început pe amnistie şi graţiere".

"Se crease un val, când au apărut toate acele nenorociri, să nu uităm ce s-a întâmplat la DNA Ploieşti, la DNA Oradea, deci atunci au fost foarte mulţi oameni care au fost victime ale unor decizii foarte, foarte proaste şi atunci se crease acel val. Atunci când s-a văzut ce s-a întâmplat la DNA Ploieşti, atunci când am văzut că au fost oameni condamnaţi sau oameni care au făcut închisoare şi erau nevinovaţi se crease un val în societate. Dar nu a fost o impunere în a da aministia şi graţierea. S-a discutat, iar eu vă spun un lucru., eu nu am avut niciodată pe masa guvernului un document referitor la amnistie şi graţiere, lucru pe care poate să-l confirme şi ministrul Justiţiei de atunci Tudorel Toader", a explicat premierul.

Ea a susţinut că au fost colegi care au spus că a existat un blocaj permanent legat de anumite acte normative şi acest lucru a condus la solicitarea demisiei ministrului Justiţiei Tudorel Toader.