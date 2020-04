Andrei Caramitru: Pimen, securist şi înalt prea ierarh, e dus rapid cu elicopterul la Balş deşi ni se spune ca NU e in stare gravă

"In Italia, 100 de preoți au murit de covid - in mare parte pentru ca au mers sa spovedească muribunzii. Un preot bătrân a cerut sa nu fie intubat ca sa scape un pacient mai tânăr, și a murit.

In UK, primul ministru a stat și lucrat cu simptome de covid, din izolare, pana a intrat in faza dura a bolii. Doar atunci a mers la spitalul public unde sunt tratati toți. Printul Charles nu a fost nici măcar la spital când a fost confirmat, ca sa nu ocupe un pat.

La noi, Pimen, securist și înalt prea ierarh, e dus rapid cu elicopterul la Balș deși ni se spune ca NU e in stare gravă. Flutur a ocupat săptămâni rezerva VIP din spital deși NU avea simptome grave. Asta in timp ce aproape 100 de oameni au murit deja in județul păstorit de ei. Inclusiv un brancardier - acasă", scrie Andrei Caramitru, pe Facebook.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, infectat cu COVID-19, a fost transferat în cursul serii de luni, cu elicopterul, de la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, la Institutul „Matei Balș” din București.

Surse medicale au afirmat că s-a luat această decizie deoarece ÎPS Pimen are o formă de boală medie, care poate evolua cu ușurință spre o formă severă, având în vedere vârsta de peste 90 de ani a arhiepiscopului. Cu același elicopter medical a fost adus la „Matei Balș” și un alt pacient, tânăr, cu COVID-19, intubat, cu o formă foarte gravă de boală.

În aceste momente DSP face o anchetă la mănăstire, iar contacții părintelui vor fi testați.

