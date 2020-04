Arhiepiscopul Tomisului, noi detalii despre starea de sănătate a ÎPS Pimen: "Nădăjduim să rămână între cei care îl iubesc atât de mult"

Arhiepiscopul Tomisului spune că starea de sănătate a ÎPS Pimen este deocamdată stabilă.

"Este stabilă și nădăjduim că un om puternic ca ÎPS Pimen să rămână între credincioșii care îl iubesc atât de mult. E un model pentru mine, e un mare patriot. E iubitor de tot ce e curat și sfânt, toți ne rugăm și îl iubim.

Cei care spun așa (n.r. că nu trebuia luat cu elicopterul) sunt absurzi, trebuia să fie transportat cu elicopterul. Orice român are dreptul la așa ceva. Cei de la SMURD nu întreabă ce funcție are. E o discriminare! Cine a fost împotrivă nu are sentimente, nu are credință, nu ai ce să îi ceri.

Biserica a fost și este marginalizată! Oriunde poți să mergi, la farmacie, la spital, numai la biserică nu poti. Biserica nu a fost pregătită să dea un răspuns celor care au dat această Ordonanță. Credincioșilor li s-a luat dreptul la religiozitate. Nu s-a mai pomenit în istorie așa ceva, o perioadă atât de lungă, chiar în Postul Mare.

Sunt convins că relaxarea trebuie să înceapă cu biserica, pentru că prea mult au stat închise. Credincioșii ne spun: ne îmbolnăvim, biserica este spitalul neamului, coloana vertebrală a poporului. Biserica a fost în toate războaiele, pe front, nu a lipsit de la ostașii noștri, iar acum, Biserica lipsește din țara ei, din neamul în care s-a născut.", a spus ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, la România TV.

Ministrul Sănătăţii a explicat că IPS Pimen a fost transportat la Bucureşti, la solicitarea medicilor din Suceava, iar în zilele următoare urmează să aibă loc o anchetă epidemiologică.

Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus şi a fost adus luni la Institutul de Boli Infecţioase ''Matei Balş'' din Bucureşti, cu un elicopter, a anunţat Grupul de Comunicare Strategică.

