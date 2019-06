Desert de sezon. Tarte cu fructe

Intr-un castron, se freaca untul cu zaharul pana cand se inmoaie si se omogenizeaza, adaugand apoi galbenusurile si oul intreg, sarea, aroma, smantana sau laptele si, la urma, faina; se amesteca bine, fara sa se framante.



Aluatul se tine la rece 30 minute, ca sa se intareasca grasimea, apoi se intinde in foaie de 3-4 mm grosime si se taie in rondele dupa marimea formelor.Rondelele se asaza in forme si se coc.



Dupa ce s-au racit, tartele se umplu cu boabe crude de struguri, coacaze, cirese, visine sau cu orice fel de fructe crude din care s-au scos simburii (care au), sau au fost taiate in felii (cele mai mari).



Fructele se asaza in tarte numai inainte de servire, ca sa nu lase zeama; nu se pune zahar peste ele din acelasi motiv, ci numai 1-2 lingurite cu jeleu de fructe, peltea sau sirop bine legat.



Tartele se pot umple si cu crema de vanilie, ca pentru placinta, modelindu-se deasupra cremei cate o rozeta de frisca simpla sau cu gelatina.



De asemenea, se pot umple cu diferite creme, cu gelatina, care se pun in tarte imediat ce sunt gata, lasandu-le sa se inchege in tarte; deasupra fiecareia se face cate o rozeta de frisca.



Ingredientele si cantitatile sunt aici.