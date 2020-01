Despărţire ŞOC în showbiz-ul de la noi. Toată lumea se pregătea de nuntă, dar ei şi-au spus ADIO!

Bianca Rus își găsise liniștea și fericirea în bratele lui Ștefan Farell, însă acum este din nou singură.

"Dragii mei, Am stat și am cumpănit mult ce decizie să iau în legătură cu relația pe care o am cu Bianca. Mulți dintre voi mă cunoașteți ca un om asumat și care ia decizii calculate. Sunt o persoană publica, am prieteni în toate ramurile modei, începând de la designeri, până la make-up artiști, am o agenție de modeling în care m-am implicat 100% de 25 de ani, am lansat și format modele de talie națională și internațională, sunt motorul și sufletul evenimentului de modă. Având în vedere că aceste lucruri îmi ocupă tot timpul, faptul că nu cred în relațiile la distanță, diferențele dintre noi și interesele noastre, am decis în comun acord cu Bianca să punem stop relației. Bianca e o fată bună și cred că are dreptul să fie fericită cu cineva care o merită, cineva care să-i fie aproape atunci când are nevoie", a anunţat Ștefan Farell pe pagina sa Facebook.

Bianca Rus a divorţat de Antonio Luigi Gottschling în decembrie 2019, iar de ceva timp a început o relaţie cu Ştefan Farrel.