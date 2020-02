DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE (ora 20:00) la Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus în etapa a 25-a din LIGA 1

DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Horaţiu Feşnic va arbitra meciul DINAMO - FCSB, ajutat de asistenţii Marius Marica şi Marius Badea, în timp ce Ionuţ Coza va fi arbitru de rezervă. Dinamo - FCSB se joacă, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:00, DINAMO FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS

"FCSB are jucători foarte buni în atac, dar în același timp are probleme în apărare, la fel ca noi. Trebuie să luptăm și să dăm tot ce avem mai bun. Niciodată nu va exista o favorită într-un asemenea meci. Nu știu dacă e un avantaj pentru noi faptul că FCSB nu are un număr 9. Ăsta e stilul lor acum. În mod normal avem 2.000 - 3.000 de suporteri la meciurile de acasă, acum vor fi 30.000. Jucătorii știu că este un meci mare. Nu cred că au nevoie de motivație în plus. Mereu vreau să câștig, de asta am ales această meserie. Știm de la ce să ne așteptăm din partea FCSB, cred că va fi un meci bun. Avem cei mai buni suporteri din țară. Ei sunt în același timp și prietenii noștri. Aștept cu nerăbdare meciul cu FCSB", a spus Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo. DINAMO FCSB 2020, meci contând pentru etapa a 25-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.

DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS

"Suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru meciul cu Dinamo. Jucătorii sunt foarte motivați. E o victorie necesară, atât mental cât și pentru clasament. Vom întâlni pe Dinamo, o echipă de tradiție, va fi spectacol în tribună. Ne dorim să facem și noi spectacol pe teren. Am încercat și eu să îi motivez, dar la aceste meciuri cu Dinamo este o motivație intrinsecă foarte mare. Ar însemna foarte mult pentru noi, ar fi un restart. Sunt convins că vom reuși să câștigăm. Noi ne dorim să fie ceva diferit la fiecare meci, dar la acest meci cu Dinamo cred că și jucătorii au căpătat încredere mult mai mare. Își dau seama că pot mult mai mult. Din punctul meu de vedere, motivarea vine de la jucători și de la suporteri. Ei sunt cei care motivează jucătorii și dau un plus de energie. Sunt alături de noi în număr foarte mare", a spus Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB. DINAMO FCSB 2020, meci contând pentru etapa a 25-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.

DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS

Derby-ul Dinamo - FCSB ar putea avea cea mai mare asistenţă din ultimii ani. Au mai rămas câteva sute de bilete pentru suporterii FCSB, cărora le-au fost repartizate 8.200 de tichete, în calitate de oaspeți. Asta după ce o facțiune a galeriei, Peluza-Nord, și-a anunțat revenirea alături de echipă. Pentru prima dată după câțiva ani buni, există șanse ca marele derby să se dispute cu casa închisă, mai ales că și fanii lui Dinamo au cumpărat în jur de 20.000 de bilete cu o zi înainte de meci. DINAMO FCSB 2020, meci contând pentru etapa a 25-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.

DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Echipele probabile la meciul DINAMO - FCSB

DINAMO: Piscitelli - Kostrna, Puljic, R. Grigore, Sin - Mrzljak, Filip - Sorescu, Fabbrini, Mihaiu - Perovic. Rezerve: Straton - Kilyen, Răuță, Val. Lazăr, D. Popa, Bani, Moldoveanu. Antrenor: Dusan Uhrin.

FCSB: Bălgrădean - Crețu, I. Cristea, Planic, Soiledis - Moruţan, L. Filip, Oaidă - Fl. Tănase - Man, Fl. Coman. Rezerve: Vlad - Momcilovic, Ov. Popescu, Olaru, Ad. Popa, GNohere. Antrenor: Bogdan Vintilă

DINAMO FCSB 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. DINAMO FCSB 2020, meci contând pentru etapa a 25-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 20:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS. DINAMO şi FSCB se întâlnesc pe Arena Naţională din Capitală. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, duminică, de la ora 20:00, DINAMO FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE.