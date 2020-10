Dominic Fritz: "E trist că Timişoara e încă fără primarul validat. Pronunţarea instanţei va avea loc mâine"

Dominic Fritz, primarul ales al muncipiului Timişoara, a declarat că nu are îndoieli că magistraţii Tribunalului Timiş vor valida miercuri dreptul său la candidatură în dosarul în care trei persoane au depus o contestaţie. Candidatul USR PLUS consideră că "este trist" că oraşul încă nu are primarul validat.