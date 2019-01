Dosar Microsoft. Vanessa Youness ar fi cerut un milion euro pentru intervenţia pe lângă Emil Boc. Reacţia fostului premier

Dosarul instrumentat de DNA în care Vanessa Amal Youness este cercetată pentru trafic de influenţă și acuzată că ar fi primit șpagă a fost trimis spre judecare Tribunalului București. În scandal este implicat și fostul premier al României, Emil Boc.



„ În perioada februarie – august 2011, inculpata Youness Amal Vanessa a pretins şi ulterior a primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro, promiţând că va interveni pe lângă un înalt demnitar în vederea aprobării unor documente ce priveau licenţele IT pentru produse utilizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în şcoli. Documentaţia respectivă a fost aprobată la data de 06 iulie 2011, independent de presupusele demersuri ale inculpatei, menţionate mai sus. Cu toate acestea, inculpata a primit banii pretinşi, în două tranşe, printr-un intermediar, astfel: suma de 720.621 euro a fost virată în contul unei societăţi controlată de Youness Amal Vanessa, exact în ziua în care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a primit confirmarea oficială a aprobării documentelor respective (14.07.2011); restul sumei i-a fost înmânată inculpatei în numerar”, arată DNA, printr-un comunicat de presă.



Zvonurile despre presupusa legătură amoroasă dintre Vanessa și fostul premier circulă de mai mult timp. Bruneta folosea în trecut o mașină de la Partidul Democrat, pe care Emil Boc, fost președinte în perioada 2005-2012, a avut-o la dispoziție, și pe care, la rândul lui, i-a pus-o la dispoziție Vanessei Youness. În plus, potrivit unor surse, Vanessa Youness a fost implicată, de-a lungul timpului, în diverse tranzacții cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în urma cărora a obținut beneficii și contracte, grație legăturii strânse cu Emil Boc, atât în primul mandat al acestuia, cât și în cel actual, transmite România TV.

Reacţia fostului premier

"Vreau sa lamuresc. Nu s-a facut nicio interventie cu privire la adoptarea actelor normative cu privire la licente. Procedurile legale si au urmat parcursul firesc si in consecinta nu cunosc mai mult. In al doilea rand am fost audiat in dosar alaturi de alte persoane. E la dosar declaratia. Nu pot intra in detalii pentru ca ancheta e la instanta si un judecator va lamuri aceaste aspecte daca s-au dat banii. Cred ca un judecator va face lumina in caz. Din aceasta perspectiva ca am pus masina la dispozitie. Nu am mai dispus de masina de cand sunt prim-ministru, e aberant. E o aberatie de zile mari. Nu a fost asa ceva.

Am cunoscut-o pe dna doctor intamplator cand ea era diagnosticata cu o maladie grava, risca sa ajunga in carucior la o varsta frageda. M-a rugat sa ii fac o planificare sa ajunga la un dcotor de specialitate. Dupa aceea a facut eforturi sa tina sub control boala si pentru ai ajuta si pe altii. S-a dedicat acestui subiect. Putea sa isi acopere singura costurile. Am ajutat-o sa ii ajute pe altii sa se trateze de aceasta maladie. Celelalte legaturi nu le cunosc, nu stiu ce a fost cu banii, nu am info, repet in privinta mea nu s-a intervenit pentru aprobarea in Guvern"