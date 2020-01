Dosar penal pentru încă un şef din Poliţie. A refuzat testarea cu aparatul alcooltest şi e suspectat că a condus beat

"La data de 9 ianuarie a.c., în jurul orei 22:00, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naţionale şi Europene, au depistat un conducător auto de 50 de ani, din Câmpia Turzii, în privinţa căruia exista suspiciunea că s-ar afla sub influenţa alcoolului. Acesta a fost depistat conducând un autoturism pe strada Laminoriştilor (DN15-E60) din Câmpia Turzii", a anunţat vineri dimineaţă IPJ Cluj.

Bărbatului i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul alcooltest, însă din motive medicale a refuzat. Prin urmare, acesta a fost condus la unitatea medicală unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii existenţei/inexistenţei alcoolului în sânge.

"În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de Codul penal. Întrucât persoana în cauză are calitatea de poliţist, în paralel se efectuează o anchetă internă, conducerea inspectoratului dispunând cercetarea disciplinarea a acestuia", precizează IPJ Cluj.

Poliţistul în cauză este comisarul Dorel Fodorean, şeful Poliţiei Câmpia Turzii.