Drama imensă a lui Joseph Hadad, juratul de la MasterChef. A rămas văduv, cu trei copii: "Eu sunt vinovat!"

Joseph Hadad (60 de ani), unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, a rămas văduv la 48 de ani, cu trei copii cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani. Soția sa a murit la 42 de ani de cancer de sân.

"Soţia mea a murit de cancer la sân. Atunci am simţit cum se prăbuşeşte totul... Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut şi în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viaţa mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor", a povestitJoseph Hadad la o emisiune tv.

"Aveam 48 de ani când am rămas văduv. Soţia mea avea 42. Am rămas văduv cu trei copii, cu Dor, băiatul cel mare de 16 ani, Daniela de 10 ani şi Lipaz de 3 ani şi jumătate. Eu nu ştiam să mă descurc cu copiii, eram doar cu munca şi cu adusul banilor, Gila avea grijă de casă, de mâncare, de familie", a mai spus Joseph Hadad.

Joseph Hadad se cosideră şi acum vinovat pentru tragedia care s-a petrecut.

"Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor... A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol...", a spus Joseph Hadad.