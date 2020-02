Elton John şi-a pierdut vocea în timpul unui concert, din cauza unei pneumonii. A părăsit scena pe braţe

„Tocmai am rămas fără voce. Nu pot să cânt. Trebuie să plec. Îmi pare rău', a spus Elton John, cu ochii în lacrimi, aplecându-se peste pian. Ulterior, artistul a părăsit scena cu ajutorul asistenților săi.

Artistul a postat apoi un mesaj pe Instagram, prin care le-a cerut scuze fanilor.„Eram hotărât să ofer tot ce-i mai bun. Am cântat şi cânt cu inima, până când vocea mă va ţine. Sunt dezamăgit, profund supărat şi îmi pare rău. Am dat tot ce-am avut. Mulţumesc pentru sprijinul extraordinar şi pentru dragostea pe care mi-aţi arătat-o de-a lungul concertului. Vă sunt etern recunoscător”, a scris Elton John.

Intitulat „Farewell Yellow Brick Road”, acest turneu mondial al lui Elton John este prezentat drept ultimul și ar trebui să se încheie în decembrie 2020.

Citeşte şi: NUNTĂ REGALĂ. Elton John a susţinut un recital pentru invitaţii la recepţia de la palatul Windsor

Elton John a făcut dezvăluiri șocante în noua sa autobiografie Me: „A fost cancer de prostată. Nu am fost la fel de șocatt când am auzit cuvântul „cancer" cum aș fi putut. L-au depitat devreme. Oncologul mi-a spus că am două opțiuni. Una a fost operația pentru a-mi îndepărta prostata. Cealaltă a fost o sesiune de radiații și chimioterapie, ceea ce însemna că va trebui să mă întorc de zeci de ori la spital. Am mers direct pentru operație."

Elton, care este tatăl lui Elijah și Zachary din căsătoria sa cu David Furnish, 56 de ani, a suferit o complicație inactivă care l-a lăsat temporar incontinent.

„Abia când am ajuns la Las Vegas zece zile mai târziu, la un concert la Caesars Palace, am observat că ceva nu este în ordine. Pe măsură ce ziua a avansat, durerea s-a înrăutățit. Am purtat câteva lucruri ridicole, dar niciodată un scutec uriaș. Nu știu dacă ai stat vreodată în fața a 4.000 de fani care aplaudau, cântând Candle In The Wind în timp ce literalmente faci pe tine, dar dacă nu ai făcut-o, îți pot spune că este o experiență ciudată", a scris Elton John.

Citeşte şi: Sir Elton John a comis-o grav în timpul unui concert. Incredibil ce i-a făcut unui fan