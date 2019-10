EXCLUSIV Tatăl bărbatului înjunghiat în Piaţa Constituţiei face dezvăluiri-şoc VIDEO

Bărbatul recunoaște că știa cu ce se ocupă Schila, interlopul din Giurgiu care a generat confruntarea sângeroasă. Mărturia lui a fost filmată cu o cameră ascunsă.

EXCLUSIV. Criminalul din Piaţa Constituţiei a mai ucis în trecut. Cine a fost victima VIDEO

Tatăl tânărului înjunghiat în măcelul din Piața Constituției locuiește în comuna Oinacu din județul Giurgiu. Bărbatul spune că fiul lui a fost norocos și a scăpat cu viață.

"În încăierarea aia el a fugit! Și s-a urcat în mașină! Și când s-a urcat în mașină a venit cineva din spate și l-a împuns! Norocul lui că a avut portofelul aici! Și i-a băgat prin portofel lama cuțitului! Deci fuga, până la urmă, e sănătoasă!", a spus tatăl celui înjunghiat pentru România TV.

"Pe Schila îl știam... tot așa... din vedere. Bănuiam ceva-ceva (n.r. - cu ce se oucpă)! Și bani mulți!", a mai adăugat bărbatul.

DEZVĂLUIRE-ŞOC! Unul dintre bătăuşii din Piaţa Constituţiei are două bordeluri în Germania

În conflictul sângeros din piața Constituției un alt bărbat a fost ucis după ce a fost zdrobit cu lovituri de bâtă.

Mama acestuia susține că afacerea cu prostituate care a generat bătaia duduie în continuare: "În Germania, în alte țări, unde se duce el! Merge în continuare! Schila ăsta ar trebui... Că ăsta l-a dus acolo! Rudar! Cum intri în Giurgiu... are casă nouă! Nu are serviciu, nu are niciun beneficiu...Și-a făcut casă nouă, și-a făcut nuntă... Pe ce?".

EXCLUSIV Mama bărbatului ucis în Piaţa Constituţiei, dezvăluiri-şoc la mormântul fiului său VIDEO

Măcelul din piața Constituției a avut loc la sfârșitul lunii trecute. Scandalul a pornit de la o prostituată pe care două grupări interlope au traficat-o în Germania. Membrii celor două clanuri s-au bătut cu bâte și săbii, în urma reglării de conturi un om a fost ucis, un altul rănit și opt persoane au fost arestate.