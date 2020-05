Fostul producător de la Hollywood, Harvey Weinstein, acuzat într-un nou proces de violarea unei adolescente de 17 ani

Procesul a fost deschis sub protecţia anonimatului de către cele patru presupuse victime, care au primit numele generic de Jane Doe (nume folosit de poliţie şi în sistemul juridic american pentru persoanele cu identitate necunoscută sau protejată). Cele patru Jane Doe au vârstele de 70, 43, 38 şi respectiv 35 de ani şi doresc să obţină despăgubiri de la Harvey Weinstein pentru abuzurile sexuale îndurate de-a lungul unei perioade de 10 ani.

În afară de Harvey Weinstein, în proces mai este acuzat şi fratele său, Bob Weinstein, precum şi studiourile Miramax şi Disney pentru că au încurajat o cultură a tăcerii în care astfel de abuzuri s-au putut produce în mod repetat.



În incidentul din 1994, Weinstein ar fi atras o tânără în vârstă de 17 ani în camera sa de hotel, cu promisiunea că o va ajuta să se lanseze în lumea filmului. Astfel, fata s-a pregătit pentru o întâlnire de afaceri, dar Harvey Weinstein i-a deschis uşa camerei de hotel pe jumătate dezbrăcat şi apoi a violat-o şi a supus-o la abuzuri sexuale.



"Pentru că era singură într-un hotel, la mai mulţi kilometri de casă, şi pentru că nu se putea întoarce acasă singură, urmând să fie dusă de un asistent al lui Winestein, tânăra a încercat să-şi păstreze calmul şi să treacă prin această "întâlnire de afaceri" cât mai repede cu putinţă", conform plângerii depuse în instanţă.



Avocaţii femeii au descris modul în care aceasta a încercat iniţial să-i respingă avansurile, dar Weinstein a încolţit-o şi a obligat-o să-i ofere sex oral, după care a violat-o.



După consumarea violului, Harvey Weinstein i-a cerut fetei să-i dea permisul auto şi i-a spus că dacă va vorbi vreodată cu cineva despre cele întâmplate "el nu doar că se va asigura că fata nu va primi niciun rol în niciun film, dar le va spune şi asociaţilor săi să o urmărească şi să-i facă rău atât ei cât şi familiei sale".



"Astfel, femeia s-a temut să depună plângere până acum", conform avocaţilor.

O altă victimă dintre cele patru, Jane Doe I, îl acuză pe Weinstein că a încolţit-o într-o cameră de hotel în timpul Festivalului de Film de la Cannes din 1984. Jane Doe III susţine că a fost violată într-un hotel din SoHo în 2008, iar Jane Doe IV îl acuză de fostul producător că ar fi agresat-o sexual în 2013, în timpul Festivalului de Film de la Veneţia.



Harvey Weinstein, 68 de ani, a fost condamnat pentru abuzuri sexuale împotriva fostei sale asistente de producţie, Miriam Haley şi pentru violarea actriţei Jessica Mann, la 23 de ani de închisoare. Producătorul filmului cult "Pulp Fiction" aşteaptă în prezent ordinul de mutare la penitenciarul Wende Correctional Facility din apropiere de Buffalo.