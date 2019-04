Gestul SCANDALOS care-l poate costa scump pe MArius Şumudică. Incredibil: cum a fost surprins la ultimul meci din Arabia Saudită VIDEO

Al Shabab a castigat meciul cu Al Hazm cu 2-0, iar dupa una dintre reusite antrenorul roman s-a intors spre tribuna oficiala si le-a facut semn conducatorilor sa taca, informeaza Egysaudi. Sursa citata scrie ca gestul a fost directionat catre presedintele lui Al-Shabab, Khalid Al-Baltan, dar antrenorul a negat.

"Gestul nu i-a fost adresat presedintelui, ci suporterilor si celor care incearca sa destabilizeze relatia mea cu clubul", a explicat Marius Sumudica.

Al-Shabab ocupa locul 3 in campionatul din Arabia Saudita si are sanse mari sa se califice in Liga Campionilor Asiei.