Gică Hagi şi Gică Popescu, la un pas de BĂTAIE. Cearta între cei doi CUMNAŢI a plecat de la BANI

Gică Popescu a povestit un episod incredibil cu Gică Hagi.

"Hagi e un perfecționist cum rar întâlnești. Lui îi va fi greu o vreme să mai lase lucrurile, să nu se mai ocupe el și de marketing, și de tunsul terenului. Ușor, ușor le preiau eu. Gică încă e acolo și tot mai vrea să știe tot! E normal să știe ce se petrece, că e clubul lui! Sunt banii lui, oricât de cumnați am fi noi", a declarat Gică Popescu pentru GSP.

"Ne certăm zi de zi! Eu sunt mai echilibrat. În ultimii 30 de ani am avut o grămadă de discuții în contradictoriu. Una dintre cele mai mari certuri ale noastre a fost într-o vacanță, chiar pe subiectul acesta cu înființarea unei academii de fotbal. Nu credeam niciodată că un om ar fi capabil să-și riște toți banii într-un club de fotbal! Eram la masă cu familiile și m-am ridicat de la masă și am plecat, mai lipsea un pic să ne luăm la bătaie! Am făcut câțiva zeci de metri, m-am întors și ne-am îmbrățișat", a dezvăluit Gică Popescu.