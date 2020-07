Horoscop WEEKEND 31 IULIE - 2 AUGUST 2020. Secrete şocante ies la lumină

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pregatit pentru analize adanci ce permit cresterea, tu te indrepti spre interiorul tau si hranesti doar relatiile ce iti aduc progres. Personalitatea iti este destul de stabila ca sa te sustina in fata oricaror dificultati financiare. Nu este cea mai buna perioada sa iei un imprumut sau sa semnezi documente legale. Daca nu poti evita, verifica de mai multe ori absolut orice aspect al acestor acte.

Afirmatia weekend-ului: Eu sunt prudent si atent.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti ca si cum trebuie sa lamuresti lucrurile din viata si subconstientul striga nevoia de stabilitate si mai buna sustinere. Acum este un bun moment ca sa iei in calcul detaliile ce nu ti-au permis inainte sa materializezi ce doreai. Daca alti oameni nu te inteleg iar ambitiile tale par ciudate, fa-ti timp sa explici dar nu te stradui prea tare daca senzatia din interior nu te impinge prea puternic.

Afirmatia weekend-ului: Eu imi urmez propria misiune.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai parte de zile productive si aparent tensionate dar tu lucrezi bine sub presiune si stii ca rezultatele se vor vedea. Pregatit pentru lume si in fata intentiei Universului, tu ai nevoie sa ai credinta stabila si impamantarea sigura. Nu te lansa in asteptari fanteziste si nerealiste doar ca sa ajungi undeva unde nu este nevoia inimii tale. Fa-ti timp sa te odihnesti si sa te bucuri de viata.

Afirmatia weekend-ului: Universul imi raspunde cu un zambet.

