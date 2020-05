Imagini infiorătoare dintr-un oraş din Ecuador. Cadavrele oamenilor morţi de coronavirus zac abandonate pe străzi - VIDEO

Luna trecută, orașul Guayaquil din Ecuador, de aproape trei milioane de locuitori, a devenit faimos la nivel global după ce clipuri video care arătau morții aruncați pe străzile sale au devenit virale pe rețelele sociale. După ce morgile și casele funerare au fost depășite de numărul mare de morți, multe familii și-au lăsat morții pe străzi, de teama infectării și din cauza mirosului.

Când Flavio Ramos a fost dus, într-un cărucior cu rotile, în camera sa de spital, starea sa era atât de proastă încât abia mai putea să respire și alterna între starea de conștiență și cea de inconștiență. Fiul său, Arturo, care îl conducea, a putut să vadă, însă, cadavrele abandonate pe holurile spitalului.

Doi morți zăceau pe podea. Nimeni nu s-a ocupat să mute cadavrele, iar până a doua zi, numărul morților din salon a crescut la 3. O lună mai târziu, familia lui Arturo încă nu a reușit să îl înmormânteze pe Flavio Ramos. Nu pentru că nu vor să facă asta ci pentru că la puțin după moartea sa, spitalul „i-a pierdut" cadavrul. În vârstă de 55 de ani, bărbatul este doar o altă victimă a COVID-19 în Guayaquil, locul uneia dintre cele mai dure epidemii de coronavirus din lume, relatează CNN.

Moartea sa ilustrează felul în care sistemul de sănătate din al doilea cel mai mare oraș din Ecuador, s-a prăbușit complet în câteva săptămâni după explozia epidemiei în martie.

#Ecuador #Guayaquil #Coronavirus



Guayaquil is Ecuadors worst effected city of the virus. Many reports were share of dead corps rotting on the street and sidewalk...If you dont belive that watch this video from the city were by far the most infections in Ecuador are reported. pic.twitter.com/Ca0V1oDfCj