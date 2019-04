Încă o fată, suspectată de meningită în România în doar câteva zile. Adolescentă a fost transferată în stare gravă la Iaşi

A treia fată suspectată de meningită provine dintr-un centru al Direcţiei pentru Protecţia Copilului. Adolescenta a fost adusă la spital în cursul zilei de luni, fiind internată cu suspiciune de colică renală. În urma analizelor, s-a evidenţiat o infecţie, adolescenta a primit tratament, dar peste noapte starea sa s-a agravat. Fata a fost trimisă la Iaşi, intubată, cu un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă care s-a defectat pe drum, ea fiind preluată de o autospecială din Iaşi.

Un nou caz de meningită în România. O adolescentă de 16 ani, venită din străinătate, internată la Botoşani UPDATE



"Am fost anunţaţi de reprezentanţii spitalului cu privire la acest caz. Am raportat situaţia la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi. Am început propria anchetă epidemiologică şi urmează să aşteptăm rezultatele analizelor", a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, Mihaela Vlada.

Două adolescente care au fost internate în acelaşi salon cu pacienta suspectă de meningită au primit tratament profilactic, de asemenea, fiind luate măsuri pentru dezinfectarea salonului, informeză Agerpres.

Cursurile au fost suspendate vineri la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Capitală pentru dezinfecţie, după ce o elevă a liceului a murit. Eleva a fost diagnosticată cu meningită meningococică fulminantă.

Fetei de 18 ani i s-a făcut rău miercuri şi a fost lăsată să meargă acasă. Pentru că starea ei s-a înrăutăţit, un echipaj de la ambulanţă a transportat-o în timpul nopţii la Spitalul Universitar, unde i s-au făcut mai multe analize şi apoi a fost intubată. După ce rezultatele analizelor a arătat că fata suferă de meningită, medicii de la Spitalul Universitar au decis să o transfere la Instititul de Boli Infecţioase "Matei Balş".

"Tânăra de 18 ani a ajuns la Spitalul Universitar în jurul orei 4 dimineaţa de către un echipaj de urgenţă. A fost preluată de medicii din Camera de gardă. A venit cu nişte simptomatologii nu foarte specifice pentru acestă boală, mai exact o vărsătură după ce a mâncat un sandvis acasă şi toată lumea a crezut că este vorba despre o toxiinfecţie alimentară. La venire nu prezenta semne caracteristice pentru această boală. După ce a fost investigată, starea ei s-a agravat, pe corpul ei s-au dezvoltat nişte pete, care au cuprins în scurt timp tot corpul. Acesta a fost promul semn pentru colegii mei că este vorba despre o boală severă, ea venind la noi într-o stare de şoc septic, cu tulburări severe de coagulare, motiv pentru care în cadrul spitalului nostru nu i s-a putut face o puncţie lombară, acesta fiind procedura diagnostică în cazul meningitei. Dat fiind că evoluţia a fost extrem de severă, ulterior a intrat în comă, a fost intubată, ventilată mecanic şi prezentând această stare generală cu aceste pete pe tot corpul, s-a pus suspiciunea de meningită meningococică. În jurul orei 7.30 dimineaţa a fost transferată către Institutul "Matei Balş"", a declarat Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar, la România TV.

La câteva ore, fata a murit la spital.

Luni, a fost anunţat un al doilea caz de meningită meningococică, la Botoşani. Este vorba despre o adolescentă în vârstă de 16 ani, care a fost internată, vineri, pe Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani. Fata are domiciliul în străinătate şi se afla în vizită în judeţul Botoşani.

"Infecţia cu meningococ se transmite pe calea aerului, doar în cazul unui contact foarte apropiat cu o persoană bolnavă sau purtătoare. Microorganismul nu este rezistent în mediul extern, fiind foarte sensibil la variaţiile de temperatura şi uscăciune. În unele cazuri se poate rare, poate apărea o formă fulminantă a bolii (meningococemie) cu o rată mare de deces. Doar contactii apropiaţi sunt testaţi în vederea posibilului portaj al meningococului şi li se aministreaza profilactic doză unică de antibiotic", a mai transmis Ministerul Sănătăţii.