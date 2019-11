Începe măcelul la PSD. Se cere decapitarea Vioricăi Dăncilă după eşecul de la prezidenţiale. Şedinţă în birou la Marcel Ciolacu

Viorica Dăncilă, preşedintele PSD şi candidatul susţinut de social-democraţi la alegerile prezindeţiale din 2019, a pierdut clar în faţa contracandidatului său, Klaus Iohannis, susţinut de PNL.

"Rezultatele ne arată, însă, că în turul II al alegerilor prezidențiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce și în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiți: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare.

Și atunci, și acum, s-au făcut doar analize județene, nimic la nivel național. Acum cred că e timpul să vedem unde am greșit cu adevărat la nivel central, să judecăm rațional și apoi să trecem la fapte.

PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în 6 luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem!", este de părere Marcel Ciolacu, lider PSD Buzău şi preşedint al Camerei Deputaţilor.

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, cere „măsuri radicale” după alegerile prezidentiale. „Demisia sau Congres, alte soluții nu avem”, spune el despre conducerea centrală. Bădălău vorbește de regândirea „tuturor liniilor partidului”.

"Trebuie sa facem o analiza serioasa la toate structurile si e momentul sa luam totusi masuri radicale, sa nu mai peticim. De 3 ani de zile tot peticim, ascundem deficiente si ne-a adus aici. Trebuie sa ne asumam fiecare responsabilitatile si sa incercam sa recastigam increderea romanilor. PSD a luat foarte multe masuri bune pentru tara, e un partid proeuropean, un partid deschis, dar am avut probleme mari cu partea umana, cu partea conducerii de a mobiliza, o comunicare efectuoasa si asta trebuie nu imbunatatit, ci reformat. Trebuie regandite absolut toate liniile partidului”, a zis Bădălău

Giurgiu este unul dintre judeţe în care candidatul PSD a reuşit să adune mai multe voturi decât candidatul liberal.

Pe lângă acest eşec, apariţia la sediul PSD a lui Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne care a demisionat din guvernul Ponta după moartea polițistului Bogdan Gigină, a fost picătura care a umplut paharul pentru cei care pândeau scaunul lui Dăncilă.

Viorica Dăncilă a explicat, duminică seară, că fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a mers duminică seara la sediul PSD din Kiseleff pentru că fostul lider UNPR este acum vicepreședinte în Comitetul Executiv al PSD, unde are și drept de vot, funcție obținută ca lider sindical, în urma semnării unui protocol de colaborare.

"Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, cu Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Naţional. Avem cu cinci sindicate. Toţi liderii de sindicate au funcţie de vicepreşedinte la nivel de Comitet Executiv Naţional. Au şi drept de vot”, a argumentat Viorica Dăncilă prezenţa lui Oprea la PSD.

Gabriela Firea a reacţionat, luni dimineaţă, după anunţul lui Dăncilă.

"Pentru copiii acestei tari care merita mai mult de la politicieni, imi voi asuma toate riscurile, consecintele si nu voi accepta compromisuri. Greselile si comprimisurile i-au determinat pe romani sa aleaga intr-un numar atat de mare raul cel mai mic. Ma doare, dar ii inteleg perfect!

Asa cum am ramas doar sase in picioare, din cei 25 de semnatari ai scrisorii prin care ii solicitam Domnului Dragnea sa se retraga de la conducerea PSD, pentru ca incepuse sa ne faca foarte mult rau - si in primul rand romanilor -, cu toate pedepsele pe care le-am primit fiecare in parte, asa si acum vreau sa ma delimitez printre primii in mod public fata de nesocotirea opiniei majoritatii covarsitoare a romanilor si a colegilor din partid, prin impunerea intrarii in CEX, fara votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv ca acum nu mai conduc partide ci... sindicate.

Resping ferm ideea ca as fi stiut asa ceva, ca as fi fost de acord!

Eram in primul rand la CEX, in campania electorala, cand ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu cateva sindicate. Propunere votata in unanimitate. Nu s-a citit numele presedintilor acelor sindicate - unele de care nu am auzit in viata mea -, nu s-a precizat ca devin automat vicepresedinti ai PSD si ca au drept de vot in BPN si CEX, ca si cum ar fi fost votati in Congres de catre delegatii din toata tara.

Sunt dezamagita ca incepem analiza prabusirii noastre cu un astfel de gest sfidator. Nu ne putem reforma si relua legatura cu simpatizantii nostri printr-o minciuna. Aud ca si alte persoane controversate se lipesc acum, in inghesuiala si nebagare de seama, de noi. Probabil vor sa ne ingroape definitiv! Ma delimitez categoric! Doamne, chiar vreti sa iesim pe usa din dos a istoriei?", a spus Gabriela Firea.

Şi Mihai Fifor, secretarul general al PSD, este de părere că este momentul ca PSD să facă "o analiză profundă şi onestă", în urma unui "dialog colegial" cu toţi social-democraţii, iar acesta să fie "motorul relansării PSD". Fifor spune că reconstrucţia PSD nu poate începe "cu oameni care nu mai au nimic de-a face cu ceea ce ar trebui să devină acest partid", făcând referire la prezenţa lui Gabriel Oprea în sediul PSD în seara alegerilor prezidenţiale.

”Gabi Firea are perfectă dreptate! Nu putem începe reconstrucţia PSD cu oameni care nu mai au nimic de-a face cu ceea ce ar trebui să devină acest partid. Ar fi o contradicţie cu termenul de «reformare». PSD nu îşi mai permite să îşi dezamăgească la nesfârşit electoratul. Trebuie să începem să promovăm o garnitură politică nouă, care să ofere o perspectivă credibilă, cu adevărat promiţătoare”, a scris, luni, pe Facebook, Mihai Fifor.

Acesta susţine că PSD are ”mulţi oameni buni în partid, care au fost aici şi au luptat şi care pot fi promovaţi oricand în structurile de conducere ale PSD”.

”Nu sunt împotriva venirii sau revenirii unor oameni din afara partidului. Trebuie să fim deschişi către cei care pot aduce un plus PSD. Cred că e nevoie mai mult ca oricând de o analiză profundă şi onestă, de consultare şi de dialog colegial, la toate nivelurile din partid şi acesta trebuie să fie motorul relansării PSD”, a mai scris Fifor.