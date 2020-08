Irina Loghin trece prin momente grele! Soţul ei are coronavirus: "Este o neînţelegere între toate testele"

"Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.

Chiar testele care au iesit, am aflat că trebuie să faci 2-3 teste, este ceva o neînţelegere între toate testele, multumesc lui Dumnezeu mă simt bine, am poftă de mâncare nu am probleme şi e bine ca am venit si eu. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitari pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici.", a declarat Irina Loghin pentru România TV.