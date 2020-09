Ladisau Boloni, DAT AFARĂ de Gent după doar 25 de zile

Ladislau Boloni a fost demis de la KAA Gent după doar 25 de zile, anunţă, luni, presa belgiană. Potrivit presei, decizia demiterii lui Boloni a fost luată după o întâlnire a conducerii cu jucătorii. Boloni a reuşit doar trei puncte în trei meciuri cu KAA Gent. El a preluat conducerea echipei KAA Gent la 20 august, când a semnat un contract pe două sezoane.

Înainte de startul lui Gent în turul preliminar al Ligii, cu Rapid Viena, un zvon greu de crezut a apărut în presa belgiană. Guillaume Maebe, reporter la cotidianul Het Nieuwsblad, a scris pe Twitter că jucătorii alb-albaștri nu au primit nicio informație despre adversari la pregătirea ultimului meci din Jupiler League, la Eupen. Și că Eupen nu a fost analizată video.

Loți Bölöni a dezmințit vehement ceea ce a postat pe rețelele de socializare. „Oricine spune astfel de lucruri nu are niciun pic de respect pentru meseria mea, dar nu își respectă nici propria meserie", a declarat antrenorul în vârstă de 67 de ani pentru Het Laatste Nieuws. „E o lovitură sub centură și nu are niciun sens".