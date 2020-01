Răsturrnare de situaţie în cazul Caracal. Dincă îşi retrage toate declaraţiile, neagă că le-a violat sau ucis pe fete

Cazul Caracal ia o întorsătură radicală după trimiterea în judecată. Potrivit România TV, Gheorghe Dincă s-a sucit din nou și spune că nu a violat-o sau ucis-o pe Alexandra Măceșanu! Ba mai mult, Luiza Melencu trăiește, fiindu-i luată din locuinţă.

Gheorghe Dincă și-a chemat de urgență avocatul din oficiu. Acum, Gheorghe Dincă nu mai recunoaște că a omorât-o pe Alexandra Măceșanu și că a violat-o pe Luiza Melencu.

Stenograme explozive, cu Gheorghe Dincă în puşcărie. Cum a omorât-o pe Luiza şi pe cine voia să mai ardă în butoi

Alexandru Cumpănașu a comentat informația la România TV "Vă spun doar atât. Acest derbedeu, în ultimele declarații, spune adevărul. Durata lui de viață s-a diminuat considerabil, indiferent de ce pedeapsă va primi, pentru că oamenii care au copii în pușcării nu-l vor tolera. E un om bătrân, oricât de mare și tare s-ar dădea. DIICOT are o însiruire de texte luate din manualele de psihologie, sociologie și Petre Ispărescu, în rest, nu are probe. "

Pe de altă parte, există interceptăti cu Dincă în care îşi recunoaşte explicit faptele:

INTERCEPTARE ȘOC CU DINCĂ în arest

DINCĂ GHEORGHE: Păi stai să-ți spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt.

Coleg celulă: Corect.

DINCĂ GHEORGHE: Înțălegi? Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: Bă omule, eu o duc la Olt… pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio mașină din colo din colo, se vede că dacă e bombat așa vezi…. oho, am luat-o și țup! ” (onomatopee) (neinteligibil)

(...)

DINCĂ GHEORGHE: Și zic: Nu la Olt!”. Deși cenușa când a fost, după ce a fost și n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte și eu lucrând… Opa!... știi? Am văzut… butoiul (neinteligibil) dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute.

Coleg celulă: Cu butoiul ai făcut experimentul pe loc?

DINCĂ GHEORGHE: Da ce experiment mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau….

Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.

DINCĂ GHEORGHE: PĂI DA! SĂ SCAP SĂ NU MĂ PRINDĂ.

(...)

DINCĂ GHEORGHE: SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUȘCĂRIE, ÎNȚĂLEGI?

Coleg celulă: Corect.

DINCĂ GHEORGHE: SĂ SCAP!

SURSA:RECHIZITORIU

Tonel Pop spune că în cazul Luizei Melencu "nu numai că nu există certificat de deces, dar nu există nici certificat constatator al morții - act medico-legal sau administrativ care să constate decesul". Privind testele ADN, avocatul amintește că-n cazul Luizei "nu s-a găsit absolut nimic", astfel "din punct de vedere strict legal, Luiza nu este moartă". Cu toate acestea, Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată inclusiv pentru omor calificat în cazul Luizei Melencu.

"Mai departe, pe acest raționament, Luiza nefiind moartă din punct de vedere juridic - adică n-are nici certificat constatator și, evident, nici certificat de deces, n-are nicio constatare a unei instanțe de judecată care s-o declare moartă din punct de vedere juridic - l-au trimis în judecată pentru moartea unei persoane care, din punct de vedere tehnic, juridic, nu este moartă.

