Guvernul demis face ore suplimentare. Premierul Orban a convocat sâmbătă o şedinţă a Executivului

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că a decis ca luni să depună în Parlament Programul de guvernare actualizat şi lista miniştrilor, după ce acestea vor fi discutate în forul de conducere al PNL. Premierul afirmă că, în termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui să programeze votul de învestitură.

Ludovic Orban a anunţat, vineri seară, că intenţionează să propună aceeaşi echipă de miniştri pentru noul guvern cu care se va prezenta în faţa Parlamentului. Orban a afirmat că singurul mod în care ar putea fi învestit Guvernul ar fi cu voturile PSD. ”Nu îi mai spală şapte ape după o asemenea ispravă”, a declarat premierul.

Întrebat dacă va schimba ceva în fosta echipă de miniştri, Ludovic Orban a declarat că nu intenţionează să facă acest lucru, dar a subliniat că decizia finală aparţine conducerii PNL.

”În mare, da (va păstra miniştrii - n.r.). Nu e numai decizia mea, este decizia organismului de conducere al PNL. Nu am intenţia să schimb, evident”, a declarat Ludovic Orban la TVR1, vineri seara.

Orban a spus că noul Guvern va putea trece de Parlament numai în cazul în care PSD va vota favorabil.

”Guvernul nu va putea trece în Parlament, decât dacă este votat de parlamentarii PSD. Dacă este votat de parlamentarii PSD, înseamnă că parlamentarii PSD, prin votul pe care îl dau, vor spune: suntem de acord cu programul de guvernare, suntem de acord cu componenţa guvernului, suntem de acord ca Guvernul să fie Guvern PNL pentru ca PNL să guverneze România, suntem de acord să nu mai facem opoziţie. Nu vă daţi seama că sunt ridicoli, nu îi mai spală şapte ape după o asemenea ispravă”, a mai spus Orban.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ar putea sesiza, pe de altă parte, cel mai probabil luni, Curtea Constitutionala cu privire la un posibil conflict intre seful statului Klaus Iohannis si Parlament, dupa ce Ludovic Orban a fost desemnat din nou pentru functia de premier.

Potrivit unor surse social-democrate, Marcel Ciolacu s-a consultat vineri cu juristii partidului, dar si cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si a decis sa faca aceasta sesizare la CCR.

La documentul prin care va fi sesizata Curtea lucreaza mai multi juristi din PSD, iar acesta va fi finalizat pana luni. Tot luni urmeaza ca presedintele Camerei sa anunte oficial decizia pe care a luat-o cu privire la acest demers.

Marcel Ciolacu si-a exprimat inca de joi indoiala in ceea ce priveste legalitatea nominalizarii lui Ludovic Orban ca prim-ministru, dupa ce a trecut motiunea de cenzura, mentionand ca PSD va cere lamuriri in acest sens.

"Am luat si eu act din presa de auto-propunerea domnului Orban din nou de a fi primul-ministru al Romaniei, dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o motiune de cenzura post-decembrista. (...) Nu stiu nici cat de legala este tot propunerea domnului Orban de a fi desemnat prim-ministru. Vom vedea. Nu sunt specialist in Constitutie, dar cu certitudine vom cere lamuriri pana se va ajunge la un vot in Parlament", a precizat el, la finalul consultarilor de la Palatul Cotroceni.