Lora a făcut dezvăluiri despre Asia Express: "Sunt multe lucruri care au fost făcute să pară altfel" - VIDEO

"Noi am fost atât de hateriți de oamenii cu care am împărțit primul sezon Asia Express că aveam, cu toată modestia, niște viteze în plus. (...) Noi nu opream să mâncăm, noi nu mergeam la toaletă, crede-mă, și mi s-au întâmplat tot felul de chestii pe care oamenii nu le știu, dar ca femeie ți se întâmplă lucruri în atât de mult timp. Și e foarte nasol să se întâmple chestia asta acolo, în viteză, în cursă și să nu ai parte de sprijinul colegilor", a spus Lora, într-o intervenție la Virgin Radio.

"Sunt multe lucruri care nu s-au dat la televizor și care au fost făcute să pară altfel. Am fost un pic dezamăgită pentru că, uite, eu când am văzut sezonul 3 de la Asia Express, atât de tare mi-a plăcut. Și mi-a plăcut prietenia dintre Bontea, Fodor și Speak și cam astea au fost aștepările noastre, în primul sezon. Nu aveam decât să aflu mai târziu, când am ajuns acasă, că situația a fost complet diferită.

Toți colegii credeau că îi bârfim foarte urât la interviuri, drept pentru care ei au vorbit foarte urât despre noi la interviuri sau râdeau de mine când mi-a fost rău. Lor așa li se spunea. Acum ne-am reglat conturile, pentru că au văzut și ei că nu a fost așa. Uite, Vica îmi scrie foarte des și i-a părut rău că a crezut despre mine acele lucruri", a mai povestit artista.