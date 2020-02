Ludovic Orban doreşte creşterea calităţii educaţiei în şcolile rurale: "Trebuie să îi stimulăm pe profesori"

Premierul a vorbit despre nevoia de "investiții masive în proiecte și programe dedicate creșterii calității educației". Deși în acest an Educația are doar 2,7% din PIB finanțare, fiind cel mai mic procent din ultimii 12 ani, Ludovic Orban a subliniat în discusul său de la Cotroceni nevoia de finanțare și a punctat faptul că ar trebui stimulați profesorii din mediul rural și cei de la periferia orașeșelor, care fac performanță cu elevii în școli în care e mult mai greu să obțină rezultate decât în liceele de vârf, dând exemplul Liceului Sfântul Sava.

"România are nevoie de investiții masive în proiecte și programe dedicate creșterii calității educației. Fiecare elev are dreptul la educaţia care i se potriveşte, care răspunde nevoilor și aspirațiilor lui. Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate fie că învață la oraș sau la sat, în școli din urbanul mare, din urbanul mic sau în școli aflate la periferie. Pentru aceasta trebuie să inițiem programe și să investim în formarea cadrelor didactice și, mai ales, să îi stimulăm pe aceia care obțin rezultate. (minultul 7:50) Pentru că este mult mai greu să faci performanță în școli din mediul rural sau de la periferie, unde nu există neapărat o înclinație spre învățare și procesul educațional care să provină din familii, precum în Liceul Sf. Sava sau în alte licee de vârf", a declarat Ludovic Orban.

În prezent salariile cadrelor didactice sunt stabilite prin Legea 153/2017 și sunt nediferențiate în funcție de mediul în care se află școala, ori de performanța obținută de profesori cu elevii lor. Diferențerea salariilor se face doar în funcție de vechime, nivel de studii și grade profesionale, potrivit edupedu.ro.

"România de astăzi este aproape jumătate Românie rurală. Studiile recente arată că aproape jumătate din copiii României sunt în risc de sărăcie. De aceea fie nu vin la școală, fie abandonează școala timpuriu sau calitatea educației din școlile lor este precară. România are nevoie de intervenții prioritare în aceste comunități dezavantajate pentru a rupe cercul sărăciei, intervenții care să privească integrat fiecare caz în parte: pentru că educația nu este posibilă fără sănătate și sprijin social adecvat nevoilor copiilor", a adăugat premierul.