Mama Alexandrei Măceşanu, cu ochii în lacrimi: "Alexandra este în viaţă" VIDEO

A trecut un an de când polițiștii din Caracal au percheziționat fiecare colțișor din casa și curtea lui Gheorghe Dincă. Casa din care Alexandra striga cu disperare dupa ajutor. apelul la 112 despre care fata credea că îl va salva...Mama Alexandrei a fost astăzi în fața casei monstrului de la Caracal. Femeia spune că nu-și va pierde speranța că Alexandra va fi găsită în viață.

Cumpanaşu, scandal cu procurorii din cazul Caracal la un an de la dispariţia Alexandrei! "Fi-ţi ai dracu de golani!" VIDEO

"Daca ajungeam acum un an, o salvam, dar azi nu mai e ce credeti ca s-a intamplat. Dupa ce fata a sunat si a instiintat, oamenii chiar asa sa nu vada sa nu simta nimeni miros, sa arzi un pui, dar sa arzi un om? Ete foarte greu sa spun in cuvinte sa va spun. Alexandra a fost luata, a fost traficata, indiferent cand se chinuie sa ne spuna ca e moarta. Ei au fost manaa in mana cu Dinca l-au pazit la poarta sa nu cumva sa vina cineva sa-l deranjeze. Alexandra este in viat,a este undeva in lumea asta unde numai Dumnezeu stie. Cat vom trai vom spera, Dumnezeu este sus si intr-o buna zi inima mea de mama imi spune ca Dumnezeu mi-o va aduce acasa", a declarat mama Alexandrei Măceşanu în exclusivitate la România TV.

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată, în cazul Caracal, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre pentru răpirea şi uciderea Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu.