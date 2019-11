Mama Luizei, apel disperat la Klaus Iohannis înaintea CSAT. Femeia a venit iar la DIICOT pentru a studia dosarul Caracal

"Din câte am inteles miercuri Klaus Iohannis face şedinţă cu CSAT. Îl rog să ia în calcul şi cazul fiicei mele. E un apel disperat. Cine ma poate ajuta, vreau sa merg la dansul în audienţă. Vreau sa aflu adevarul ce s-a intamplat cu Luiza", a declarat Monica Melencu, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Între timp, Monica Melencu şi avocata sa, Camen Obârşanu, au mers marţi dimineaţă din nou la sediul DIICOT pentru a studia alte volume din dosarul Caracal. Femeia speră să afle adevărul în cazul fetei dispărute de 7 luni. Dosarul cu cele mai importante probe ajunge la DIICOT după ce a stat două săptămâni la instanță.

"Am emoţii. Am venit cu gânduri bune şi sperăm ca Dumnezeu să ne ajute să află mai multe date din acest dosar. Am venit sa studiem celelalte volume pe care nu le-am putut vedea data trecută. Sa vedem ce mai e, sa stim despre Luiza, ce probe au. Eu cred că fiica mea trăieşte. Mi-aş dori şi o confruntare cu Dincă, dar nu cred că este posibil. Vreau să aflu adevărul, vreau să ştiu ce s-a întâmplat cu Luiza", a spus mama Luizei.

Luni, Gheorghe Dincă a fost scos din Arestul Central şi dus din nou la DIICOT. Criminalul din Caracal a vrut să-şi studieze din nou dosarul, să vadă exact ce probe au anchetatorii împotriva lui.

Avocatul lui Gheorghe Dincă, Claudiu Lascoschi, a precizat la România TV că clientul său s-a dus din propria initiaţivă, pentru că a dorit să mai studieze dosarul.

"E dreptul lui să îşi studieze dosarul de urmărire penală. E un drept fundamental. Nu este vorba de a vedea dacă sunt probe, ci pur şi simplu e vorba de dreptul lui de a vedea dosarul şi probele care se afla la dosar. E o cerere adresată de săptămâna trecută când s-a mai şi studiat dosarul şi acum a fost un studiu pe dosar. Aceleaşi volume au fost, nu celelalte pe care le aştept si eu", a declarat avocatul.