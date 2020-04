Mandachi, milionar în fapte bune. Afaceristul sucevean a strâns un milion de euro pentru linia întâi în lupta contra coronavirusului

Omul de afaceri a strâns suma de un milion de euro și a devenit milionar în fapte bune. Afaceristul nu se oprește aici și dorește să ajungă la trei milioane de euro, bani care vor ajunge în spitalele din România.

”Am făcut multe milioane de euro la viața mea! Pe munca mea, pe sudoarea mea și pe mintea mea! Dar niciodată n-am fost mai mândru ca astăzi, când, alături de mii de români, am devenit MILIONAR ÎN FAPTE BUNE! Vă mulțumesc din sufleeeet! Numai eu știu cât am tras de mine luna asta. Dar simt că totul are un sens.Mergem înainte! Ajungem la TREI milioane!!!” , este mesajul postat de omul de afaceri din Suceava.

Din momentul în care România a început să lupte împotriva acestui inamic invizibil, coronavirus, afaceristul din Suceava a încercat prin mai multe modalități să ajute autoritățile, dar și cadrele medicale.

Ștefan Mandachi a făcut un apel la proprietarii celor mai mari și cunoscute lanțuri de hoteluri din România să ofere gratis camere de hotel pentru persoanele aflate în carantină și medici. Mai mult decât atât, acesta s-a oferit voluntar la Spitalul Județean din Suceava, cel mai grav afectat din România.

Suceava este focarul de coronavirus din România, cu aproximativ 500 de infectări în rândul cadrelor medicale, dar și cu alte sute de infectări în rândul cetățenilor. Orașul și mai multe comune limitrofe au intrat în carantină printr-o Ordonanță Militară.