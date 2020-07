Marcel Ciolacu: În cazul în care există abuzuri o să depunem moţiunea de cenzură

"Am anunţat. Nu mai ţinem cont că e stare de alertă. În cazul în care există aceste abuzuri depunem moţiunea de cenzură. Abuzuri în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului. Nu trebuie să fii doctor în drept ca să-ţi dai seama că decizia CCR este una predictibilă. Faptul că nu poţi, prin ordin de ministru sau prin HG să restrângi drepturi cetăţeneşti. Lucrul acesta e foarte clar scris în Constituţie" , a declarat Ciolacu.

”Marea problemă e lipsa de credibilitate. Am cerut şi eu informări ce se întâmplă în Europa şi cum se comunică. Există state în Europa în care comunică specialiştii. Nici preşedintele, nici premierul, nici măcar Ministrul Sănătăţii nu comunică pe coronavirus ce se întâmplă şi ce măsuri sunt luate. Atâta timp cât au vrut să gestioneze această pandemie politic, s-a dus şi credibilitatea. Să nu mai vorbim de gesturi - să stai în biroul primului ministru fără mască, să mergi la întâlnirile politice ale ministrul Mediului, în loc să se ocupe de inundaţii, fără mască. Lumea nu mai are încredere” , a continuat liderul PSD.

"Se crează panică, dar nu se spune că rata de infectare este mai mică decât la început. Am început cu 18 la sută, acum suntem la 5, maximum 7-8 la sută. În schimb, spunem că o să ajungem la 1.000 de infectaţi. Numărul nu are relevanţă. Atunci erau 263 şi aveam 18%, acum avem 681, dar rata este de 7,94 la sută. Este un mod de manipulare a cifrelor. Nu am înţeles de ce nu au vrut niciun fel de transparenţă şi au ţinut această comunicare într-o singură mână, a Guvernului. În Europa, prim-miniştrii au venit în Parlament şi au prezentat situaţia" , a declarat Marcel Ciolacu.