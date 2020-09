Medicii de familie cer renunţarea la adeverinţele solicitate de şcoli şi grădiniţe

Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, și președintele Asociației Medicilor de Familie Cluj, Emiliana Costiug, consideră că ar trebui să se renunțe la diversele adeverințe medicale cerute de școli și grădinițe, deoarece prin vizitele inutile ale părinţilor şi copiilor la cabinetele medicale creşte riscul de îmbolnăvire, potrivit Sinopsis.

Medicii de familie vor fi primele cadre medicale apelate de părinți în caz de îmbolnăvire a copilului, de aceea ei subliniază că nu există protocoale clare și că le va fi greu să facă diferența între o gripă și formele medii și severe de Covid-19.

Sandra Alexiu de la Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov propune ca, pe lângă vaccinarea antigripală, să fie cât mai accesibile anul acesta testele de gripă pentru a ajuta la un diagnostic rapid.

Ca un bilanț al unei jumătăți de an de pandemie, cele două reprezentante ale asociațiilor de doctori de familie, consideră că frecventele schimbări legislative sau, mai grav, lacunele din deciziile politicienilor, i-au obligat pe medici să facă și muncă de juriști și au scăzut încrederea în sistemul de sănătate.

În prezent, documentele medicale necesare la înscrierea, recventarea sau terminarea unui ciclu de învăţământ sunt:

a) adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate,

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate

Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate şcolară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă

Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele circumstanţe:

a) după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.