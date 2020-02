Mihai Trăstariu şochează din nou. A apărut gol-goluţ pe un site de adulţi

Justificarea lui, pentru care a început să se pozeze în diferite ipostaze intime, a fost că doreşte să atragă în continuare atenţia presei, pentru a nu-și pierde din popularitate.

Acum, Mihai Trăistariu s-a pozat dezbrăcat și a publicat imaginile pe un site pentru adulți. Cei care doresc să vadă imaginile interzise minorilor trebuie să plătească un abonament lunar de 5 dolari.

Citeşte şi: Mihai Trăistariu a făcut anunţul bombă pe Facebook: "Surpriza vieţii mele. Am aflat că am un fiu"

"N-am făcut-o pentru bani"

Artistul a publicat link-ul site-ului pentru adulți la profilul său de Facebook. Mihai Trăistariu are deja peste 180 de fotografii și materiale video pe site-ul pentru adulți, dar și peste 220 de fani care s-au abonat la postările sale.

”E un cont la care minorii nu au acces și în felul acesta am scăpat de comentarii. Toată lumea mi-a sărit în cap că pun poze mai indecente la care au acces copii. Așa că am ales să îmi pun pe această platformă unde trebuie să plătești un abonament lunar. Cum minorii n-au card, am elucidat și această problemă. N-am făcut-o pentru bani. E doar un abonament simbolic de 5 dolari. Acest site este o platformă pentru vedetele care vor să posteze fotografii din intimitate”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Cancan.ro.

Eurovision cu SCANDAL. Mihai Trăistariu face acuzaţii

Mihai Trăistariu a luat foc după noutățile anunțate de TVR în privința selecției naționale Eurovision din 2020. Artistul care a dat lovitura în 2006 cu piesa "Tornero", locul 4 în finala internaţională, îi atacă dur pe şefii televiziunii publice.

"Pentru mine, Eurovision nu înseamnă doar România. E o joacă care a devenit un crez, un ţel, şi mi-am propus să-l câştig cândva. Piesa mea e pregătită minuţios, e muncită la milimetru. S-a lucrat la ea o lună de zile şi nu am nicio problemă să mă înscriu în altă parte. Mi-am găsit ţara, nu spun care. Anul trecut am spus că merg în Belarus şi m-am trezit cu 100 de artişti români acolo. Cert este că TVR nu procedează bine deloc, face gafe incomensurabile de ani de zile. Gafează neanunţând la timp. Nu-mi spui tu mie că se scrie o piesă în câteva zile ca să fie gata pe 1 martie în finală.

Citeşte şi: Mihai Trăistariu a trăit UMILINŢA VIEŢII. A dezvăluit tot: "Am făcut pe mine!"



Piesa se ştie deja, artistul e ales, cred că are şi videoclipul, aşa spun toţi colegii mei de breaslă cu care am vorbit. Compozitori şi colegi mă sună, sunt supăraţi şi indignaţi. Îmi spun artişti de la X Factor şi Vocea României sau la început de carieră că aveau melodii pregătite din noiembrie-decembrie, în care au investit mii de euro.

Şi dacă tu anunţi pe 1 februarie că avem artistul şi că e piesa. E foarte nedrept pentru aceşti tineri! Nu se face aşa! Parcă şi-au bătut joc de munca lor. Unii vor să facă scandal, eu nu mă bag în asta, eu mă detaşez şi mă înscriu în altă ţară. Oricum eu nu mai cred că în România mai e ceva cinstit. Personal nici nu-mi pasă ce artist reprezintă România, că îl alege TVR sau Global, dar părerea generală e clară: că piesa se ştie şi totul e apă de ploaie! Abia aştept să mă duelez cu românul care reprezintă România şi să-i arăt cum se cântă de-adevăratelea", a declarat Mihai Trăistariu.

EUROVISION ROMÂNIA. Schimbare majoră la ediţia din 2020. Cum va fi ales câştigătorul: anunţ oficial făcut de TVR