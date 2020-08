Mircea Geoană dezvăluie ce i-a spus Prinţul Charles despre România, într-o întâlnire la Palatul Buckingham

"Am fost la un eveniment la Buckingham şi, după ce a trecut partea formală, Prinţul Charles, care nu mă cunoştea, ne-am mai întâlnit, dar evident nu mă ținea minte, a venit spre mine. I-am spus că sunt Mircea Geoană, sunt din NATO, că sunt din România. Îmi spune "Eşti din România?". Şi efectiv i s-au umezit ochii de emoţie. Instantaneu!

Îmi ia mâna şi îmi spune "Am o rugăminte. Nu ştiu cât timp voi mai avea să vizitez ţara voastră, care este superbă, pe care o iubesc. Am o singură rugăminte. Nu irosiţi ceea ce aveţi. Nu uitaţi că aveţi ultimele păduri virgine din Europa, nu le distrugeţi. Aveţi un patrimoniu aşa frumos, aveţi grijă de el, fiţi mândri de el. Aveţi grijă de ţara voastră".

Efectiv am avut sentimentul că nu am făcut suficient pentru ţara mea. Lângă el era ducesa de Cambridge, Kate Middleton. Şi îi spune, cu accent britanic perfect, "Kate, ai fost vreodată în România?". Ea a spus că nu a fost. Şi el spune "Oh, cum nu ai fost? Este singura ţară din Europa pe care te rog să o vizitezi neîntârziat!"", a relatat Mircea Geoană pentru sursa citată.

