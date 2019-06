Mirel Rădoi, despre cele două momente care au dus la ÎNFRÂNGERE. Fazele care au decis CÂŞTIGĂTOAREA

Mirel Radoi afirma ca meciul s-a jucat la ratarea lui George Puscas din finalul primei reprize si la penalty-ul comis de Ianis Hagi.

Gică Hagi, elogiu pentru România U21. Ce spune despre comparaţia cu "Generaţia de Aur"

"Nu am regrete, meciul a fost unul simplu cu doua momente decisive. Spre finalul primei reprize, cand portarul lor a salvat la capul lui Puscas si puteam face 3-1. Apoi, in repriza a doua, acel moment nefericit cu acel penalty. Nu stiu daca a fost sau nu. Daca n-ar fi intervenit acel moment, probabil jocul ar fi decurs cum ne-am fi dorit. Raman cu amintirea faptului ca am ramas in primele patru in Europa, ca am adus zeci de mii de romani la stadion si milioane in fata televizoarelor. Ar trebui sa invatam ca noua nu ni se va da nimic gratis, va trebui sa mergem sa obtinem. Sa mergem sa obtinem respectul lor!", a declarat Mirel Radoi la TVR 1.

George Puşcaş, golgheterul "tricolorilor", prima reacţie după eliminarea dramatica de la EURO 2019

Romania a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. "Tricolorii" au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final dupa minutul 90.

ROMANIA U21 - GERMANIA U21 2-4 (2-1). "Tricolorii" au ratat FINALA. Puşcaş, "dublă", nemţii au revenit de la 1-2